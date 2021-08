Festival Malý Dobrofest sa odohrá na Nádvorí

Trnava 26. augusta (TASR) – Z pôvodného jarného termínu až na koniec leta je presunutý festival Malý Dobrofest. Uskutoční sa v piatok (27. 8.) v Trnave ako open-air podujatie v kultúrnom centre Nádvorie. Vo svojom siedmom ročníku ponúkne koncertné vystúpenia Luboša Beňu & Bonza Radványiho, rakúskeho speváka a hráča na rezofonickú gitaru Hansa Theessinka a českej bluegrassovej skupiny Cop so spevákom Miroslavom Leichtom a dobristom Petrom Slámom. Informoval o tom Andrej Halada z Trnavskej hudobnej spoločnosti.



Festival nadväzuje na tradíciu medzinárodného hudobného podujatia Dobrofest Trnava (v rokoch 1992 až 2008) a je podobne ako on venovaný pamiatke slovenského rodáka Johna Dopyeru, vynálezcu rezofonickej gitary, ktorú pomenoval slovenským názvom – dobro. “Je potrebné pripomenúť, že tento svetoznámy slovenský rodák, ktorý vyrastal pri Trnave a mesto mu v roku 2003 udelilo čestné občianstvo in memoriam, si podal žiadosť o prvý americký patent na svoju gitaru v roku 1926. Takže festival bude zároveň aj oslavou 95. narodenín dobra,“ uviedol Halada. Dobro je v súčasnosti v USA považované za ľudový nástroj, je masovo rozšírené a používajú ho hudobné zoskupenia nielen bluegrassovej scény. Dostalo sa napríklad na prebal albumu skupiny Dire Straits.



Začiatok podujatia je o 20.00 h, vstup je voľný.