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Malý knižný festival v Senici ponúkne literatúru, vedu aj diskusie
Program sa začne o 10.30 h čítaním pre najmenších návštevníkov.
Autor TASR
Senica 20. novembra (TASR) - Čitateľský klub Trikáčko organizuje v nedeľu (22. 11.) v priestoroch Kultúrneho centra DAV v Senici tretí ročník Malého knižného festivalu. Tohtoročnou témou podujatia je Knižná klíma - udržateľné príbehy. Organizátori chcú prostredníctvom výberu hostí a tém upozorniť na potrebu vnímať svoje okolie nielen v súvislosti s klimatickými zmenami, ale aj so spoločenskými otázkami. TASR to uviedla jedna z organizátoriek klubu Trikáčko Dominika Grebeníčková.
Program sa začne o 10.30 h čítaním pre najmenších návštevníkov. Zuzka Dušičková im predstaví knihy Timo a hviezdna obloha a Timo a Poludnica. Súčasťou festivalu je aj workshop kreatívneho písania pod vedením poetky, rozhlasovej redaktorky a prekladateľky Mirky Ábelovej.
O vesmíre, prírode a vede bude diskutovať popularizátor vedy Samuel Kováčik, známy ako Vedátor, spolu s Jozefom Klebercom. Témou je aj vzťah rodičov a detí, ktorému sa vo svojej novej knihe Detský raj s rodičmi venuje spisovateľka Monika Kompaníková.
Pre detských návštevníkov pripravilo Divadlo Fí predstavenie o jašterovi Jeseterovi a žabiakovi Alexovi. Príbeh sa venuje miznutiu vody z jazierka a je určený deťom vo veku od štyroch do desiatich rokov. Predstavenie sa začne o 15.00 h.
Na podujatí sa zúčastní aj český spisovateľ Miroslav Hlaučo, ktorý predstaví román Letnice, ocenený ako česká kniha roka. O vojnových konfliktoch a ľudských osudoch v oblastiach zasiahnutých vojnou porozpráva novinár Tomáš Forró. Program uzavrie stand-up vystúpenie komika Martina Hatalu.
Počas celého dňa bude návštevníkom k dispozícii knižná burza, tvorivé dielne pre deti, spoločenské hry a predajné stánky vydavateľstiev. Súčasťou sú aj rozhovory o knihách.
Program sa začne o 10.30 h čítaním pre najmenších návštevníkov. Zuzka Dušičková im predstaví knihy Timo a hviezdna obloha a Timo a Poludnica. Súčasťou festivalu je aj workshop kreatívneho písania pod vedením poetky, rozhlasovej redaktorky a prekladateľky Mirky Ábelovej.
O vesmíre, prírode a vede bude diskutovať popularizátor vedy Samuel Kováčik, známy ako Vedátor, spolu s Jozefom Klebercom. Témou je aj vzťah rodičov a detí, ktorému sa vo svojej novej knihe Detský raj s rodičmi venuje spisovateľka Monika Kompaníková.
Pre detských návštevníkov pripravilo Divadlo Fí predstavenie o jašterovi Jeseterovi a žabiakovi Alexovi. Príbeh sa venuje miznutiu vody z jazierka a je určený deťom vo veku od štyroch do desiatich rokov. Predstavenie sa začne o 15.00 h.
Na podujatí sa zúčastní aj český spisovateľ Miroslav Hlaučo, ktorý predstaví román Letnice, ocenený ako česká kniha roka. O vojnových konfliktoch a ľudských osudoch v oblastiach zasiahnutých vojnou porozpráva novinár Tomáš Forró. Program uzavrie stand-up vystúpenie komika Martina Hatalu.
Počas celého dňa bude návštevníkom k dispozícii knižná burza, tvorivé dielne pre deti, spoločenské hry a predajné stánky vydavateľstiev. Súčasťou sú aj rozhovory o knihách.