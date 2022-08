Malý nitriansky festival ponúkne kultúrne aj športové podujatia

Nitra 13. augusta (TASR) - Viaceré kultúrne a športové aktivity ponúkne Malý nitriansky festival, ktorý organizuje občianske združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra. Uskutoční sa v sobotu 20. augusta v mestskom parku na Sihoti.



Ako uviedli organizátori, jedným z cieľov podujatia je prepojiť prostredníctvom multižánrových aktivít kultúru, šport a relax. "Pandémia a vojenský konflikt hneď za hranicami nám ukázali, aká je sloboda dôležitá. Zrazu prišiel šok z toho, že cvičenie s kamarátmi, kritizovanie politiky alebo dovolenka nemusia byť bežnou súčasťou života. Festivalom chceme vyzdvihnúť, čo sloboda pre nás naozaj znamená," uviedol Ján Ivančík zo združenia ŠOK – Šport Osveta Kultúra.



Kultúrnu časť festivalu vyplní interaktívna výstava i koncerty kapiel Strings & Croon, We Are Now, Easy Top a GiliB. "Zvlášť sa chceme venovať rodinám s deťmi. Preto bude pre najmenších návštevníkov pripravené maľovanie na tvár, prehliadka psov ovládajúcich dogdancing aj modelovanie balónov. Chýbať nebude ani občerstvenie," informovali organizátori.



Športová časť festivalu bude venovaná verejnému cvičeniu s profesionálnymi predcvičovateľmi. "Jedným z hlavných hitov by mala byť prezentácia športových klubov, ktoré si pripravia ukážky zo svojho umenia. Návštevníci v akcii uvidia hokejbalistov, taekwondistov, atlétov z AC Stavbár Nitra či parkouristov. Získať budú môcť aj podpis od nitrianskych hokejistov. Okrem toho je pre nich pripravený ping-pong, lukostreľba, skákacie atrakcie či ruské kolky," dodal Ivančík.