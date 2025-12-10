< sekcia Regióny
Máme dostatok soli a štrku aj pre prípad kalamity, hlási Brezno
Brezno má vypracovaný operačný plán zimnej údržby, ktorý presne určuje priority a poradie zásahov v jednotlivých lokalitách.
Autor TASR
Brezno 10. decembra (TASR) - Zimnú údržbu na území mesta Brezno zabezpečujú zamestnanci mestských služieb v spolupráci s externými subjektmi. Ako tvrdí samospráva, na zimu sú pripravení, majú dostatok mechanizmov aj posypového materiálu.
Podľa riaditeľa Mestských služieb Brezno Lukáša Jeremiáša k dispozícii je jeden veľký a dva malé sypače, malotraktor s posypom, UNC, kĺbový nakladač a tri traktory, z ktorých niektoré majú vlastný posypový mechanizmus.
„Technika je na sezónu pripravená, avšak zimná údržba dá zabrať aj samotným strojom,“ uviedol Jeremiáš. Na posyp majú pripravených približne 20 ton soli a 1000 ton štrku, čo predstavuje rezervu i pre prípad kalamitných situácií.
Aby mohli promptne reagovať na meniace sa poveternostné podmienky a zabezpečovať prejazdnosť ciest a chodníkov v správe mesta počas celej zimnej sezóny, pracujú na zmeny v nepretržitej prevádzke.
„Do zmien sú zaradení štyria zamestnanci a ďalších 15 je v pohotovosti na rôzne úkony súvisiace so zimnou službou,“ konštatoval Jeremiáš.
Brezno má vypracovaný operačný plán zimnej údržby, ktorý presne určuje priority a poradie zásahov v jednotlivých lokalitách. Prejazdné musia byť v prvom rade cesty vedúce k nemocnici, trasy autobusových liniek, komunikácie v okolí škôl a úradov, strmé úseky ciest a následne frekventované chodníky a schodiská.
Samospráva na webe pripomína, že nie všetky cesty na území Brezna sú mestské. Ide napríklad o účelové komunikácie vedúce k objektom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré si ich zjazdnosť zabezpečujú vo vlastnej réžii a rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a Banskobystrickej regionálnej správy ciest.
„Treba mať na pamäti, že nie je možné sprejazdniť všetko, všade a naraz, najmä nie počas snehovej kalamity či silnej poľadovice,“ upozorňuje mesto.
Podľa riaditeľa Mestských služieb Brezno Lukáša Jeremiáša k dispozícii je jeden veľký a dva malé sypače, malotraktor s posypom, UNC, kĺbový nakladač a tri traktory, z ktorých niektoré majú vlastný posypový mechanizmus.
„Technika je na sezónu pripravená, avšak zimná údržba dá zabrať aj samotným strojom,“ uviedol Jeremiáš. Na posyp majú pripravených približne 20 ton soli a 1000 ton štrku, čo predstavuje rezervu i pre prípad kalamitných situácií.
Aby mohli promptne reagovať na meniace sa poveternostné podmienky a zabezpečovať prejazdnosť ciest a chodníkov v správe mesta počas celej zimnej sezóny, pracujú na zmeny v nepretržitej prevádzke.
„Do zmien sú zaradení štyria zamestnanci a ďalších 15 je v pohotovosti na rôzne úkony súvisiace so zimnou službou,“ konštatoval Jeremiáš.
Brezno má vypracovaný operačný plán zimnej údržby, ktorý presne určuje priority a poradie zásahov v jednotlivých lokalitách. Prejazdné musia byť v prvom rade cesty vedúce k nemocnici, trasy autobusových liniek, komunikácie v okolí škôl a úradov, strmé úseky ciest a následne frekventované chodníky a schodiská.
Samospráva na webe pripomína, že nie všetky cesty na území Brezna sú mestské. Ide napríklad o účelové komunikácie vedúce k objektom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré si ich zjazdnosť zabezpečujú vo vlastnej réžii a rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest a Banskobystrickej regionálnej správy ciest.
„Treba mať na pamäti, že nie je možné sprejazdniť všetko, všade a naraz, najmä nie počas snehovej kalamity či silnej poľadovice,“ upozorňuje mesto.