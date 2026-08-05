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Mamičky môžu prísť v Dunajskej Strede na piknik s laktačnou poradkyňou
Podujatie sa koná pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia (1. - 7. 8.).
Autor TASR
Dunajská Streda 5. augusta (TASR) - V záhrade pri ortopedickom oddelení dunajskostredskej nemocnice sa v stredu o 9.00 h uskutoční piknik s laktačnou poradkyňou. Mamičky budú mať priestor na otvorenú diskusiu o dojčení, výžive najmenších detí a zavádzaní príkrmov. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
Podujatie sa koná pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia (1. - 7. 8.). „Stretnutie povedú laktačná konzultantka Iveta Morvayová a pôrodná asistentka a lektorka psychofyzickej prípravy Gabriela Haverová,“ priblížila Fedáková s tým, že nepôjde o klasickú prednášku, ale o neformálne stretnutie, počas ktorého budú môcť účastníčky klásť otázky, zdieľať svoje skúsenosti a získať praktické rady od odborníčok.
Súčasťou diskusie budú témy dojčenia, výživy dojčiat, ako aj postupného zavádzania príkrmov - kedy začať, ktoré potraviny zaradiť ako prvé a ako pri tom správne postupovať.
Podujatie sa koná pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia (1. - 7. 8.). „Stretnutie povedú laktačná konzultantka Iveta Morvayová a pôrodná asistentka a lektorka psychofyzickej prípravy Gabriela Haverová,“ priblížila Fedáková s tým, že nepôjde o klasickú prednášku, ale o neformálne stretnutie, počas ktorého budú môcť účastníčky klásť otázky, zdieľať svoje skúsenosti a získať praktické rady od odborníčok.
Súčasťou diskusie budú témy dojčenia, výživy dojčiat, ako aj postupného zavádzania príkrmov - kedy začať, ktoré potraviny zaradiť ako prvé a ako pri tom správne postupovať.