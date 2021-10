Mamičky v dolnokubínskej nemocnici dostanú novorodenecké knižky

Dolný Kubín 21. októbra (TASR) - Dolnokubínska samospráva prišla s novinkou pre mamičky, ktoré porodia svoje dieťa v tamojšej nemocnici. Na pamiatku dostanú knižku pre novorodencov.



"Rozhodli sme sa priniesť niečo, čo by detičkám navždy pripomínalo, že sa narodili v meste Pavla Országha Hviezdoslava, Janka Matúšku, Ladislava Nádaši-Jégého a mnohých ďalších dejateľov. Knižka im má pripomenúť, že aj oni sú rodenými Dolnokubínčanmi a navždy s týmto mestom už budú spojení," informoval primátor mesta Ján Prílepok.



Ide o klasickú novorodeneckú knižku zošitového typu, kde rodiča nájdu všetko, čo súvisí s Dolným Kubínom. Môžu si tam nafotiť a uchovať prvé detské fotografie či napísať základné údaje o svojom dieťati.



V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou sa po zmodernizovaní priestorov zvýšil počet pôrodov. "Za rok 2021 sme mali 784 pôrodov a kapacita je postavená tak, že vieme zvládnuť zhruba 1200 pôrodov. Z tých 784 pôrodov sme mali 35,46 percenta cisárskych rezov, asi štyri percentá tvorili predčasné pôrody a okolo 23 detí sme museli prevážať do Univerzitnej nemocnice Martin, lebo boli narodené pred 34. týždňom," vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Miloslav Ostrihoň. Ako dodal, od 34. týždňa tehotenstva už mamičky môžu rodiť v dolnokubínskej nemocnici.



Podľa Ostrihoňa sú mamičky spokojné, o čom svedčí aj dotazníkový prieskum medzi rodičkami. "Pri pôrodniciach je to skôr rarita. Sme preto spokojní, že je toto oddelenie na takej úrovni, na akej by malo byť," skonštatoval.