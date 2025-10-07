< sekcia Regióny
Mammacentrum sa do Ružového októbra zapojí viacerými aktivitami
Autor TASR
Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici sa i tento rok zapojí do celosvetovej kampane Ružový október. Špecializovaná nemocnica zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu rakoviny prsníka pripravila pre pacientky špecializovanú linku i viaceré aktivity. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
V súvislosti s tohtoročným Ružovým októbrom, ktorý má pripomínať dôležitosť prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka, pripravilo banskobystrické Mammacentrum novú telefonickú linku. Počas októbra budú môcť ženy každý štvrtok vždy od 12.00 do 14.00 h zavolať na číslo +421 48 4204 989 a poradiť sa s odborníkmi v oblasti zdravia prsníkov.
„Prevencia je kľúčová a aj pár minút venovaných samovyšetreniu či vyšetreniu u lekára môže zachrániť život. Ružový október je príležitosťou pripomenúť ženám, že v tom nie sú samy a že starostlivosť o zdravie prsníkov má zmysel,“ uviedla riaditeľka Mammacentra sv. Agáty Daniela Kňaze Doležalová.
Počas októbra bude v rámci kampane nemocnica organizovať i viacero podujatí a sprievodných aktivít. Na Deň zdravých prsníkov, teda 15. októbra, bude každá pacientka, ktorá absolvuje preventívne vyšetrenie prsníkov, obdarovaná malým darčekom. V spolupráci s banskobystrickou samosprávou sa v tento deň na pripomenutie dôležitosti prevencie rozsvietia i viaceré mestské dominanty.
Mammacentrum pripravuje aj piaty ročník Ružového nordic walking pochodu, ktorý sa uskutoční 26. októbra. Trasa povedie z centra Zvolena na Pustý hrad. Počas októbra sa budú konať aj besedy pre študentov na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pokračujú aj pravidelné podporné skupiny, ktoré už tretí rok organizuje Občianske združenie Mammacentrum.
