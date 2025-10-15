< sekcia Regióny
Október je mesiac, kedy sa rieši rakovina prsníka. Na toto nezabúdajte
Autor TASR
Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - Deň zdravých prsníkov si v stredu pripomína aj Agel Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. Tento deň, ako aj celý mesiac október je zameraný na zvyšovanie povedomia o význame prevencie a včasného záchytu rakoviny prsníka, pričom najdôležitejším nástrojom je pravidelné samovyšetrovanie prsníkov. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková.
Odborníci zdôrazňujú, že samovyšetrovanie je jednoduché, neinvazívne, nestojí nič a môže zachrániť život. „Každá žena by mala poznať svoje telo a všímať si aj malé zmeny. Ak ich odhalí včas, umožní to rýchle vyšetrenie a v prípade potreby aj včasnú liečbu,“ uviedol Zoltán Básti, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Agel Mammacentra sv. Agáty.
Vyšetrenie by sa malo robiť pravidelne, ideálne raz mesačne po menštruácii. Prebieha najskôr pred zrkadlom a následne pohmatom v stoji aj v ľahu. Ženy by si mali všímať akékoľvek zmeny tvaru alebo veľkosti prsníkov, kožné vtiahnutia, výtok z bradavky či nové hrčky. Ak sa objaví čo i len malá zmena, odporúča sa bezodkladne navštíviť lekára.
Básti uviedol, že samovyšetrovanie nenahrádza odborné vyšetrenie, ale je jeho neoddeliteľným doplnkom. „Samovyšetrovanie je prvou líniou ochrany. Vďaka nemu často ženy samy odhalia zmeny, ktoré by si inak nevšimli. Včasná reakcia výrazne zvyšuje úspešnosť liečby,“ podotkol s tým, že k zdraviu prsníkov môžu prispieť aj ďalšie preventívne kroky, ako sú zdravý životný štýl s dostatkom pohybu, vyvážená strava a udržiavanie primeranej hmotnosti, obmedzenie alkoholu, fajčenia a dlhodobého stresu.
Dôležité sú podľa neho aj pravidelné mamografické vyšetrenia podľa odporúčaní národného skríningového programu, ktoré na Slovensku plne hradia zdravotné poisťovne, a včasné vyhľadanie lekára pri akýchkoľvek podozrivých zmenách.
Banskobystrické Mammacentrum ako špecializovaná nemocnica pre diagnostiku a liečbu ochorení prsníka dlhodobo venuje veľkú pozornosť edukácii žien a osvetovým aktivitám. V rámci Dňa zdravých prsníkov šíri informácie o správnom postupe samovyšetrovania a povzbudzuje ženy, aby sa o svoje zdravie starali aktívne a pravidelne.
Novinkou tohto roka je aj zavedenie telefonickej linky pre zdravé prsníky. Každý štvrtok počas októbra od 12.00 do 14.00 h môžu ženy zavolať na špeciálne telefónne číslo +421 48 4204 989 a poradiť sa s odborníkmi Mammacentra v oblasti zdravia prsníkov.
