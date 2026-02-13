< sekcia Regióny
Mamografia v Spišskej Novej Vsi získala certifikát od ministerstva
Autor TASR
Spišská Nová Ves 13. februára (TASR) - Mamografické pracovisko spišskonovoveskej nemocnice sa od januára tohto roka zaradilo medzi certifikované skríningové pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR. V hodnotených parametroch centrum splnilo najprísnejšie medzinárodné štandardy nevyhnutné pre úspešnú diagnostiku a manažment ochorení prsnej žľazy. Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková uviedla, že od marca tak budú poskytovať vyšetrenia v rámci národného skríningového programu rakoviny prsníka, čím posilnia prevenciu a včasnú diagnostiku onkologických ochorení v regióne.
„Veríme, že certifikované pracovisko zvýši účasť žien na vyšetreniach, zlepší dostupnosť tejto starostlivosti v našom regióne a prispeje k včasnejšiemu záchytu rakoviny prsníka, a tým aj k lepšej prognóze pacientiek,“ uviedla Šuláková. Mamografické pracovisko disponuje prístrojom s vysokou rozlišovacou schopnosťou a nízkou dávkou žiarenia a snímky vyhodnocujú dvaja nezávislí rádiológovia. V prípade potreby je pacientke k dispozícii aj ultrazvuk či biopsia.
„Skríning umožňuje včasnejší záchyt rakoviny s lepšou prognózou, čo je zásadné, pretože pri skorom odhalení ide o dobre liečiteľné ochorenie. Pravidelné preventívne vyšetrenia tak môžu významne prispieť k znižovaniu úmrtnosti na rakovinu prsníka v našom regióne. Samozrejmosťou je úzka koordinácia s gynekológmi, všeobecnými lekármi a nemocnicami,“ dodala rádiologička nemocnice Lenka Gallíková.
Odborníci na mamografickom pracovisku v Spišskej Novej Vsi vyšetria ročne viac ako 3500 pacientiek. Skríningová mamografia je určená ženám vo veku 45 až 74 rokov, ktoré nemajú príznaky ochorenia, s cieľom odhaliť rakovinu prsníka v štádiu, keď je liečba najúčinnejšia a prognóza terapie výrazne priaznivejšia. Preventívne vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia a prebieha výhradne v certifikovaných skríningových pracoviskách.
