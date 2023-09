Mamografické pracovisko v popradskej nemocnici ocenili Amazonkou

Poprad 26. septembra (TASR) - Skríningové mamografické pracovisko v popradskej nemocnici získalo ocenenie "Amazonka". Stalo sa tak v rámci osvetového projektu "Ja som už bola", ktorý organizuje o.z. Amazonky - člen medzinárodnej organizácie Europa Donna a Ružová stužka, n.f. Informovala o tom predsedníčka o.z. Amazonky Dominika Kormanová. Pracovisku v utorok odovzdali sošku, ktorej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom Hromula.



Pracovisko je súčasťou Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie, kde mamografické vyšetrenia prsníkov vykonávajú už 27 rokov. Vlani ho absolvovalo 3000 žien vo veku od 50 do 69 rokov. V Poprade v priemere ročne odhalia približne 20 prípadov rakoviny prsníka. "Máme vynikajúce vybavenie nielen na preventívne vyšetrenia, ale najnovšie vďaka novému multifunkčnému prístroju aj na intervenčné zákroky, aj vynikajúcich špecialistov a personál s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti diagnostiky. Najdôležitejšie je, aby k nám pacienti prišli, aby sa pravidelné prehliadky stali prirodzenou súčasťou ich života," skonštatoval primár oddelenia Michal Heržák.



Včasná diagnostika a liečba rakoviny prsníka sú podľa Aleny Kállayovej z Ružovej stužky základným predpokladom pre úplné vyliečenie bez potreby rozsiahleho operačného výkonu a následnej chemoterapie a rádioterapie. Skríningová mamografia môže byť vykonávaná iba na preverených skríningových mamografických pracoviskách, ktoré odporučila príslušná komisia Ministerstva zdravotníctva SR. V súčasnosti je ich 22 v 18 mestách a osem z nich symbolicky ocenili v rámci iniciatívy "Ja som už bola".



Jana Trautenberger-Ricová z Národného onkologického inštitútu uviedla, že skríningová mamografia v USA, Európe a Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka o 40 percent. Na Slovensku tomuto ochoreniu ročne podľahne 900 žien. Vlani absolvovalo skríning 45.773 žien, čo je 12,7 percenta cieľovej populácie. "Cieľom je aspoň 70-percentná účasť žien vo veku 50 až 69 rokov. To by zabezpečilo zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 percent a zachránila by 300 životov ročne," upozornila Trautenberger-Ricová.



Ženy by sa podľa Kállayovej nemali vyšetrenia báť, keďže sú pod dohľadom lekára, ktorý využíva tú najmodernejšiu techniku. "Mali by mať obavy z nedôsledného sledovania vlastného zdravia. Pravidelné vykonávanie samovyšetrenia aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky totiž dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné a zachránia mnohým roky kvalitného života," objasnila. Výhodou skríningu podľa nej je, že dokáže odhaliť ochorenie o tri až päť rokov skôr, ako je to pri bežnom vyšetrení u gynekológa pohľadom a pohmatom.