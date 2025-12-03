< sekcia Regióny
Mamografické pracovisko žilinskej nemocnice sa stalo terčom vlámania
Žilinská nemocnica podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Autor TASR
Žilina 3. decembra (TASR) - Mamografické pracovisko Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa stalo terčom vlámania. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, doposiaľ neznáma osoba sa v utorok (2. 12.) popoludní dostala do priestorov čakárne, vypáčila dvere a neoprávnene vošla do ambulancie. Žilinská nemocnica podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
K vlámaniu došlo na prvom poschodí budovy polikliniky, kde sídli mamografické pracovisko. Neznámy páchateľ najskôr vypáčil vstupné dvere a následne vošiel do ambulancie. „Personál našiel po príchode do čakárne v ranných hodinách poškodené dvere, otvorené zásuvky a neporiadok. Páchateľ po sebe zanechal veľký neporiadok tak, akoby chcel z ambulancie niečo odcudziť,“ vysvetlil riaditeľ žilinskej nemocnice Juraj Kacian.
Doplnil, že dôkladná prehliadka priestorov doposiaľ nepotvrdila odcudzenie techniky či iných predmetov a vybavenia, ktoré sa v ambulancii nachádzali. Žilinská nemocnica prijala v súvislosti s incidentom adekvátne bezpečnostné opatrenia, aby podobným situáciám v budúcnosti predišla. Zároveň vyhodnocuje dostupné kamerové záznamy z vonkajších i vnútorných priestorov.
„Takéto útoky sú nielen prejavom neúcty k práci zdravotníkov, ale aj snahou ničiť a zastrašovať. Toto konanie nemá v zdravotníckom prostredí čo hľadať a absolútne ho odmietame. Pevne verím, že sa páchateľ nájde a za svoj čin bude niesť následky,“ uzavrel Kacian s tým, že prevádzka mamografického pracoviska nebola incidentom narušená a pokračuje v štandardnom režime so zabezpečením plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti.
