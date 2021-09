Manažér press centra Ľ. Pavlišinovič spomína na stretnutia s pápežom

Prešov 14. septembra (TASR) – V minulosti študoval v Ríme, kde sa viackrát stretol s pápežom Františkom. Považuje ho za jednoduchého a skromného človeka. Ľuboš Pavlišinovič má v utorok počas jeho návštevy v Prešove na starosti press centrum.



"V Ríme som študoval od roku 2016 do 2020. V rámci štúdia som absolvoval aj polročnú stáž v Jeruzaleme. Študoval som sväté Písmo v Pápežskom biblickom inštitúte. Poskytujú tam najkvalitnejšie štúdium svätého Písma v rámci Európy. Privilégium každého rímskeho študenta je, že má pápeža ako keby na podnose. Ja som mal výsadu, že hneď po príchode som sa mohol zúčastniť na svätorečení Matky Terezy,“ povedal Pavlišinovič.



Počas štúdia sa mal možnosť zúčastniť aj na osobnej audiencii u pápeža. "Osobne som mu mohol podať ruku a prehodiť s ním zopár slov. Pápež pôsobí aj osobne tak, ako ho vidíme na televíznych obrazovkách. Je to veľmi jednoduchý, skromný a autentický človek. Nepoužíva umelé frázy ani predpripravené gestá. To ho sprevádza aj počas mojej skúsenosti s ním. Veľakrát nás vyzýval, aby sme popri štúdiu nezabudli na ľudí," dodal Pavlišinovič.



Pápež František po svätej liturgii v Prešove zavíta v utorok aj na košické sídlisko Luník IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.