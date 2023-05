Žiakom v Prešove manažéri odprezentovali výsledky merania NO2

Prešov 11. mája (TASR) - Výsledky merania zameraného na sledovanie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého pri škole odprezentovali vo štvrtok manažéri kvality ovzdušia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) žiakom Základnej školy (ZŠ) Šrobárová v Prešove. Rovnako im predstavili odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v škole.



Meranie oxidu dusičitého (NO2), ktoré pochádza primárne z dopravy, bolo spustené začiatkom tohto roka a realizované približne jeden mesiac v rámci celoslovenskej kampane LIFE IP.



Do kampane sa zapojilo šesť ZŠ a osemročných gymnázií v Prešovskom kraji. Namerané hodnoty pri školách prostredníctvom pasívnych vzorkovačov, takzvanou difúziou sa následne vyhodnocovali v laboratóriu v Holandsku.



"V porovnaní s výsledkami z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktorú spravuje Slovenský hydrometerologický ústav (SHMÚ), sú v podstate splnené limity a nie je to až také zlé. Rozdiel je v tom, že toto bolo indikatívne meranie a Národná monitorovacia sieť spravovaná SHMÚ robí kontinuálne meranie celý rok, a tým pádom sa to nedá až tak veľmi porovnať. Toto je indikatívne meranie, môže doplniť ten celkový prehľad o kvalite ovzdušia," uviedol manažér kvality ovzdušia PSK Dominik Lejko.



Rozdiel medzi koncentráciou NO2 nameranou v červenej zóne pred školou v porovnaní so zelenou zónou na školskom dvore je 14,79 percenta. Podľa Františka Luterančíka zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý je rovnako manažérom kvality ovzdušia PSK, výsledok súvisí v Prešove s frekvenciou dopravy v danej lokalite.



"Čo sa týka výsledkov v rámci Prešovského kraja, vyšli najlepšie školy v Spišskej Belej. Možnože to aj súvisí s tým, aké je to mesto veľké a podobne. Potom za nimi je hneď Sabinov, Prešov a nakoniec Poprad. Poprad nás trošku prekvapil, lebo je to menšie mesto ako Prešov. Mali sme asi miesto vytypované, ktoré bolo veľmi zaťažené tým, že autá tam stáli, rodičia deti odvážali a privážali," priblížil Luterančík.



V rámci Slovenska mala podľa jeho slov najhoršie výsledky škola zo Žilinského kraja, ktorá mala koncentráciu NO2 raz toľko, ako bola nameraná v Prešove.



Cieľom kampane je podľa manažérov kvality ovzdušia PSK prepojenie zvýšeného výskytu NO2 pri školách s fenoménom rodičovského taxi, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je to, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a zástupcami samosprávy práve žiaci zapojení do tejto kampane.