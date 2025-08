Manínsku a Kostoleckú tiesňavu na desať týždňov uzavrú

Považská Bystrica 5. augusta (TASR) - V súvislosti s marcovým zosuvom skál v Manínskej tiesňave v Považskobystrickom okrese bude nutné na desať týždňov uzavrieť cestu v Manínskej a Kostoleckej tiesňave. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia krízového štábu okresu, ktorý sa zaoberal vyhodnotením inžiniersko-geologického prieskumu. Informoval o tom prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda.



Výsledkom inžiniersko-geologického prieskumu je odporúčanie na protihavarijné opatrenia smerujúce k sanácii v Manínskej a Kostoleckej tiesňave. Termín sanácie zatiaľ známy nie je, predchádzať mu budú opatrenia na zabezpečenie obchádzkovej trasy do obcí Kostolec, Záskalie a Vrchteplá cez obec Plevník-Drienové.



„Uzatvorením Manínskej tiesňavy sa stratí plnohodnotný prístup do týchto troch obcí. Po sfunkčnení obchádzky cez Plevník sa najskôr uzavrie Manínska tiesňava, kde sa budú zhadzovať skalné útvary, skalné lavíny a následne sa osadia dynamické bariéry alebo kamenné múriky. Následne by sa tiesňava otvorila pre obyvateľov obce Záskalie,“ priblížil Torda s tým, že rovnakým spôsobom by sa pokračovalo v Kostoleckej tiesňave.



Ako dodal, momentálne je prioritou sprejazdniť obchádzkovú trasu cez Plevník-Drienové, termín úplnej uzávery tiesňav pre motoristov, cyklistov i peších turistov bude závisieť od počasia.



„Uvidíme, či sa do samotnej sanácie pustíme ešte tento alebo až na budúci rok. Ak by sme do sanácie nešli tento rok, budeme mať aspoň pripravenú plnohodnotnú obchádzkovú trasu,“ zdôraznil prednosta.



Prístupová cesta do obcí Záskalie, Kostolec a Vrchteplá vedie cez najužší prejazdný skalný kaňon na Slovensku - Manínsku tiesňavu. Oblasť je jedným z najnavštevovanejších turistických lokalít v okrese. Cestu využívajú nielen turisti a obyvatelia obcí, ale aj autobusy prímestskej dopravy, smetiarske, zásobovacie vozidlá a vzhľadom na výstavbu rodinných domov i ťažká technika.