Manínsku a Kostoleckú tiesňavu úplne uzatvoria ešte na jeseň
Autor TASR
Považská Bystrica 26. septembra (TASR) - Manínsku a Kostoleckú tiesňavu pri Považskej Bystrici čaká pre nevyhnutné sanačné práce úplná dopravná uzávera. Potrvá niekoľko mesiacov. K vylúčeniu dopravy pristúpia orgány ešte na jeseň po dokončení rekonštrukcie cesty, ktorá bude slúžiť ako náhradná trasa. Informovalo o tom mesto Považská Bystrica v piatok na sociálnej sieti.
„Ako náhradná trasa pre obyvateľov Záskalia, Kostolca a Vrchteplej poslúži cesta cez Plevník-Drienové, smerom do Kostolca,“ priblížila radnica.
Úsek dlhý približne 2,5 kilometra je podľa nej aktuálne v rekonštrukcii, aby zvládol záťaž osobnej aj nákladnej dopravy. „Práce by mali byť hotové do konca októbra. Po nich budú tiesňavy uzatvorené, na jar je v pláne sanácia tiesňav, ktorá bude rozdelená na dve etapy a potrvá približne päť mesiacov,“ priblížila.
O sanácii a dočasnej uzávere rozhodol po zosuve skál v marci tohto roka krízový štáb Okresného úradu v Považskej Bystrici na základe inžiniersko-geologického prieskumu.
Prístupová cesta do obcí Záskalie, Kostolec a Vrchteplá vedie cez najužší prejazdný skalný kaňon na Slovensku - Manínsku tiesňavu. Oblasť je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít v okrese. Cestu využívajú nielen turisti a obyvatelia obcí, ale aj autobusy prímestskej dopravy, smetiarske či zásobovacie vozidlá.
