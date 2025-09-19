< sekcia Regióny
Manipulačný poriadok na Domaši zvýši flexibilné hospodárenie s vodou
V regióne pozitívne hodnotia aj letné zníženie vypúšťania vody na 2 m3/s oproti pôvodným hodnotám 4,2 či 3,5 m3/s.
Autor TASR
Kvakovce 19. septembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje v najbližších týždňoch predložiť na schválenie nový manipulačný poriadok vodnej nádrže Domaša. Na konferencii Quo vadis, Domaša to uviedol generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík. Podľa jeho slov je návrh pripravený a podanie žiadosti na Okresný úrad v Prešove predpokladajú začiatkom októbra.
„Domaša je dnes prakticky jediným väčším zdrojom príjmu pre ekonomiku tohto regiónu po krachu Bukózy. Preto na nej musíme stavať. Domaša tu bola a bude a my sa o ňu musíme starať,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Podstatou pripravovaných zmien má byť zvýšenie flexibility v hospodárení s vodou. „Zmena, ktorú navrhujeme, spočíva najmä v tom, že manipulácie s vodou - zachytávanie a udržiavanie vody v nádrži - by boli plne v kompetencii Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ uviedol Moravčík. Ako dodal, SVP by bol zároveň zodpovedný za tieto rozhodnutia, pričom každé opatrenie by následne oznámil okresnému úradu, ktorý ho verifikuje.
V súčasnosti je každá zmena hladiny závislá od schválenia okresným úradom, čo si vyžaduje zvolanie viacerých dotknutých strán. Nový manipulačný poriadok počíta s tým, že pri hladine na úrovni 146,4 metra bude možné znížiť odtok až na 0,9 kubického metra za sekundu (m3/s), pričom nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a vodných pomerov pod nádržou. „Musíme ponechať voľnú kapacitu pre prípad, že by v povodí spadli nadmerné zrážky,“ ubezpečil Moravčík.
V rekreačnej oblasti Dobrá mali v priebehu leta 2024 spolu 5924 prenocovaní, tento rok evidujú okolo 2200. „To je takmer 60-percentný pokles. Samozrejme, je to dôsledok toho, že v Domaši nebola voda a ľudia rušili pobyty. Nie je to problém len u nás, ale v rámci celej Domaše,“ uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
V regióne pozitívne hodnotia aj letné zníženie vypúšťania vody na 2 m3/s oproti pôvodným hodnotám 4,2 či 3,5 m3/s. „Zohľadnilo sa, že priemyselný podnik Bukóza už nefunguje. S vodou sa začalo šetriť. A ak sa nový manipulačný poriadok stane systémovým riešením, bude to svetlo na konci tunela. Už nebudeme musieť čakať mesiace, aby sa začalo konať,“ doplnil starosta.
V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu Migaľ informoval, že jeho rezort upravil výzvu na základe požiadavky Prešovského kraja, ktorá umožní financovanie výstavby 12 nových prístavísk na Domaši. Realizácia je plánovaná na budúci rok. „Tieto nové prístaviská majú zvýšiť záujem o vodné športy a dopravu, čo môže pritiahnuť ďalších turistov,“ doplnil minister.
Témou bola aj údržba brehov a prenájom pozemkov pri vodnej nádrži. Migaľ potvrdil, že obce získali do nájmu pobrežné pozemky od SVP, čo im umožní žiadať o dotácie z eurofondov. „Kým obec nemala právne vysporiadaný nájom brehu, nemohla žiadať o dotácie napríklad na výstavbu prístaviska, lavičiek či ihriska,“ vysvetlil minister.
„Domaša je dnes prakticky jediným väčším zdrojom príjmu pre ekonomiku tohto regiónu po krachu Bukózy. Preto na nej musíme stavať. Domaša tu bola a bude a my sa o ňu musíme starať,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Podstatou pripravovaných zmien má byť zvýšenie flexibility v hospodárení s vodou. „Zmena, ktorú navrhujeme, spočíva najmä v tom, že manipulácie s vodou - zachytávanie a udržiavanie vody v nádrži - by boli plne v kompetencii Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ uviedol Moravčík. Ako dodal, SVP by bol zároveň zodpovedný za tieto rozhodnutia, pričom každé opatrenie by následne oznámil okresnému úradu, ktorý ho verifikuje.
V súčasnosti je každá zmena hladiny závislá od schválenia okresným úradom, čo si vyžaduje zvolanie viacerých dotknutých strán. Nový manipulačný poriadok počíta s tým, že pri hladine na úrovni 146,4 metra bude možné znížiť odtok až na 0,9 kubického metra za sekundu (m3/s), pričom nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a vodných pomerov pod nádržou. „Musíme ponechať voľnú kapacitu pre prípad, že by v povodí spadli nadmerné zrážky,“ ubezpečil Moravčík.
V rekreačnej oblasti Dobrá mali v priebehu leta 2024 spolu 5924 prenocovaní, tento rok evidujú okolo 2200. „To je takmer 60-percentný pokles. Samozrejme, je to dôsledok toho, že v Domaši nebola voda a ľudia rušili pobyty. Nie je to problém len u nás, ale v rámci celej Domaše,“ uviedol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
V regióne pozitívne hodnotia aj letné zníženie vypúšťania vody na 2 m3/s oproti pôvodným hodnotám 4,2 či 3,5 m3/s. „Zohľadnilo sa, že priemyselný podnik Bukóza už nefunguje. S vodou sa začalo šetriť. A ak sa nový manipulačný poriadok stane systémovým riešením, bude to svetlo na konci tunela. Už nebudeme musieť čakať mesiace, aby sa začalo konať,“ doplnil starosta.
V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu Migaľ informoval, že jeho rezort upravil výzvu na základe požiadavky Prešovského kraja, ktorá umožní financovanie výstavby 12 nových prístavísk na Domaši. Realizácia je plánovaná na budúci rok. „Tieto nové prístaviská majú zvýšiť záujem o vodné športy a dopravu, čo môže pritiahnuť ďalších turistov,“ doplnil minister.
Témou bola aj údržba brehov a prenájom pozemkov pri vodnej nádrži. Migaľ potvrdil, že obce získali do nájmu pobrežné pozemky od SVP, čo im umožní žiadať o dotácie z eurofondov. „Kým obec nemala právne vysporiadaný nájom brehu, nemohla žiadať o dotácie napríklad na výstavbu prístaviska, lavičiek či ihriska,“ vysvetlil minister.