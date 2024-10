Maňka: Nedostatok peňazí súvisí s problémami zapájať sa do projektov

Zvolen 14. októbra (TASR) - Finančné problémy miest a obcí na Slovensku sa prejavujú v ich bežnom fungovaní, výrazný dosah však majú aj pri nových projektoch. Nedostatok peňazí súvisí s problémami zapájať sa do nových projektov, v ktorých je potrebné spolufinancovanie. Vo svojom stanovisku k avizovaným 50 miliónom eur od vlády pre samosprávy to uviedol primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka.



Podpredseda Komory miest Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zároveň dodal, že nedofinancovanie vytvára riziko. Regióny môžu prísť o stovky miliónov eur investícií z eurofondov, čo podľa neho poškodí celé Slovensko.



Poznamenal, že sľúbených 50 miliónov eur len vyrovná prognózu, na základe ktorej si mestá a obce schvaľovali rozpočty na tento rok. Samosprávy podľa Maňku od začiatku roka požadovali 500 miliónov eur a celý rok čakali, že časť z nej aj dostanú. "Mestá a obce ešte pred konsolidáciou prišli o miliardu eur, takže cítia nespravodlivosť, že to vláda nezobrala do úvahy," povedal.



Primátor mesta Detva Branislav Baran predpokladá, že v prípade mesta pod Poľanou by mohla pomoc od štátu predstavovať okolo 120.000 eur. "Nie je to ani polovica sumy, ktorú sme na krytie zvýšených výdavkov museli tento rok presunúť do rozpočtu mesta z rezervného fondu," reagoval.



Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň vyhlásil, že vláda poskytne sumu 50 miliónov eur mestám a obciam. Doplnil, že zároveň samosprávam odpustia 20 miliónov eur z pôžičiek. Zdôraznil, že vládna koalícia je pripravená pomôcť aj na budúci rok. Informoval, že to však musí byť ZMOS, kto príde s koncepciou komunálnej reformy.



Predseda ZMOS Jozef Božik konštatoval, že avizované peniaze od vlády v čase novembra a decembra tohto roka padnú mestám a obciam vhod a prežijú do konca roka. "My sa však už vážne musíme začať rozprávať o tom, čo bude počas ďalšieho kalendárneho roka," ukončil.