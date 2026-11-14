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Maňka: Problémom pri príprave rozpočtu je neistota vo vývoji príjmov
O návrhu rozpočtu na rok 2027 budú zvolenskí poslanci rokovať na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Autor TASR
Zvolen 14. novembra (TASR) - Najväčšou komplikáciou pri príprave rozpočtu mesta Zvolena na rok 2027 je neistota vo vývoji príjmov samospráv. Rovnako aj nepredvídateľnosť rozhodnutí štátu a neistota spojená s uplatňovaním sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. TASR o tom informoval primátor Vladimír Maňka.
Tie by podľa neho obmedzili investičné možnosti samospráv, spomalili rozvoj miest a obcí a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnili celé Slovensko. „Podľa informácií, ktoré sme dostali z Ministerstva financií SR, sa očakáva, že príjmy miest a obcí z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2027 vzrastú oproti tomuto roku približne o 140 miliónov eur,“ objasnil.
Podotkol, že samotný nominálny rast príjmov však ešte neznamená, že mesto bude mať viac peňazí na zabezpečovanie verejných služieb. „Rast cien, inflácia, úprava miezd a ďalšie vyvolané náklady budú naďalej výrazne zaťažovať rozpočty miest a obcí,“ spomenul. K tomu podľa primátora pribúdajú ďalšie opatrenia štátu, ktoré znižujú príjmy samospráv. „Novela zameraná na podporu viacdetných rodín má podľa odhadov priniesť výpadok príjmov verejných financií pre samosprávy vo výške 47,5 milióna eur v roku 2027,“ konštatoval.
Ako ďalej uviedol, podľa odhadov Združenia miest a obcí Slovenska predstavuje ďalšie významné dosahy na rozpočty samospráv približne 420 miliónov eur v súvislosti s daňovými bonusmi. Ďalej približne 55 miliónov eur v dôsledku asignácie dane na podporu rodičov v seniorskom veku a približne 150 miliónov eur pre konsolidačné opatrenia. To sú podľa neho stovky miliónov eur, ktoré by inak mohli pomáhať financovať verejné služby, opravy ciest, kosenie verejných priestranstiev, autobusovú dopravu, školy a športoviská.
Zdôraznil, že mestá a obce tak prichádzajú o zdroje, ktoré by mohli využiť na rozvoj svojho územia. A to aj napriek tomu, že mnohé investičné projekty pripravovali a financie na realizáciu si odkladali roky. „Zvolen tak podľa našich prepočtov príde v dôsledku týchto opatrení aj v budúcom roku približne o 4,8 milióna eur,“ poznamenal.
O návrhu rozpočtu na rok 2027 budú zvolenskí poslanci rokovať na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zvolen plánuje hospodáriť s viac ako 94 miliónmi eur.
Tie by podľa neho obmedzili investičné možnosti samospráv, spomalili rozvoj miest a obcí a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnili celé Slovensko. „Podľa informácií, ktoré sme dostali z Ministerstva financií SR, sa očakáva, že príjmy miest a obcí z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2027 vzrastú oproti tomuto roku približne o 140 miliónov eur,“ objasnil.
Podotkol, že samotný nominálny rast príjmov však ešte neznamená, že mesto bude mať viac peňazí na zabezpečovanie verejných služieb. „Rast cien, inflácia, úprava miezd a ďalšie vyvolané náklady budú naďalej výrazne zaťažovať rozpočty miest a obcí,“ spomenul. K tomu podľa primátora pribúdajú ďalšie opatrenia štátu, ktoré znižujú príjmy samospráv. „Novela zameraná na podporu viacdetných rodín má podľa odhadov priniesť výpadok príjmov verejných financií pre samosprávy vo výške 47,5 milióna eur v roku 2027,“ konštatoval.
Ako ďalej uviedol, podľa odhadov Združenia miest a obcí Slovenska predstavuje ďalšie významné dosahy na rozpočty samospráv približne 420 miliónov eur v súvislosti s daňovými bonusmi. Ďalej približne 55 miliónov eur v dôsledku asignácie dane na podporu rodičov v seniorskom veku a približne 150 miliónov eur pre konsolidačné opatrenia. To sú podľa neho stovky miliónov eur, ktoré by inak mohli pomáhať financovať verejné služby, opravy ciest, kosenie verejných priestranstiev, autobusovú dopravu, školy a športoviská.
Zdôraznil, že mestá a obce tak prichádzajú o zdroje, ktoré by mohli využiť na rozvoj svojho územia. A to aj napriek tomu, že mnohé investičné projekty pripravovali a financie na realizáciu si odkladali roky. „Zvolen tak podľa našich prepočtov príde v dôsledku týchto opatrení aj v budúcom roku približne o 4,8 milióna eur,“ poznamenal.
O návrhu rozpočtu na rok 2027 budú zvolenskí poslanci rokovať na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zvolen plánuje hospodáriť s viac ako 94 miliónmi eur.