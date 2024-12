Maňka: Rok 2024 bol pre Zvolen ťažký, úspechom sú však obnovy škôlok

Zvolen 4. decembra (TASR) - Rok 2024 bol pre slovenské mestá a obce veľmi ťažký, úspechom pre Zvolen sú však rozbehnuté obnovy materských škôl (MŠ). TASR o tom informoval primátor Vladimír Maňka s tým, že celkové mestské investície boli okolo 14 miliónov eur.



Dodal, že opatrenia bývalej vlády mestám a obciam v tomto a v minulom roku zobrali jednu miliardu eur. "To spôsobuje veľké finančné problémy, ktoré sa prejavujú nielen v ich bežnom chode. Majú výrazný dosah aj pri projektoch, kde chýbajú prostriedky na spolufinancovanie," zdôraznil. "Aj my sme dostali menej peňazí, museli sme však všetko zabezpečiť tak, aby to fungovalo," povedal. Doplnil, že súčasťou sú napríklad platy pre učiteľov i zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy.



Pozitívne podľa neho je, že samospráva začala rekonštruovať škôlky. Obnoviť chce Materskú školu Tehelná a zveľadiť tak jej technický stav. Kompletne zateplia obvodové steny, rekonštrukcia čaká aj strechu, súčasťou prác bude aj výmena okien a dverí. Na práce sa podarilo získať dotáciu pol milióna eur z Environmentálneho fondu.



Mesto sa v súčasnosti zaoberá aj Materskou školou 1. mája nad zvolenskou nemocnicou. Po zbúraní má MŠ prvý nový pavilón. Z pôvodnej budovy ostala stáť iba hospodárska, ktorú opravia. Samospráva na ňu získala takmer 1,8 milióna eur z plánu obnovy. Primátor poznamenal, že cieľom je privítať deti v nových priestoroch už na začiatku budúceho školského roka. Kapacitu zariadenia zvýšia o 40 detí, po novom ich bude môcť škôlku navštevovať 120.



Samospráva kompletne obnovila aj roky nevyužívaný pavilón MŠ Prachatická, kde vznikli nové miesta. Primátor konštatoval, že mestu sa v minulosti podarilo získať na rekonštrukciu starého pavilónu viac ako 500.000 eur z eurofondov.



Najväčším investičným projektom vo Zvolene bude v najbližších rokoch nová mestská plaváreň. V decembri podpisuje samospráva zmluvu na projekt s novým zhotoviteľom. Autor víťazného návrhu totiž odstúpil od spolupráce.