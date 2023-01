Manželia Žitňanovci prezentujú výstavu V znamení 70

Bratislava 5. januára (TASR) – V znamení 70 je názov retrospektívnej výstavy, ktorú otvoria vo štvrtok popoludní (5. 1.) v priestoroch výstavnej sály na Západnej terase Bratislavského hradu. Výstava predstaví dvoch slovenských výtvarných umelcov, manželov Tatianu Žitňanovú a Mareka Žitňana pri príležitosti životného jubilea staršieho z nich, akademického sochára Mareka Žitnana, ktorého sochy sú sprevádzané obrazmi a grafikami manželky Tatiany, akademickej maliarky, absolventky ateliéru grafiky profesora Albína Brunovského. Výstava potrvá do 29. januára. TASR informovala kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.



Jubilant Marek Žitňan, rodák z Topoľčian (1953), ukončil v roku 1980 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba po ukončení štúdia prechádzala postupne od dizajnu k voľnej tvorbe. Realizoval sochy v kameni a dreve. Maliarske diela a reliéfy tvoril kombinovanou technikou s použitím rôznych materiálov, ktoré spája do geometrických kompozícií. Vo svojej súčasnej tvorbe nadväzuje na odkaz moderného umenia geometrickej abstrakcie a neoplasticizmu.



Tatiana Žitňanová, rodáčka z Prešova (1956), ukončila v roku 1982 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej tvorba je širokospektrálna. Venuje sa voľnej a plenérovej maľbe, kresbe, grafike, tiež počítačovej grafike, knižnej a časopiseckej ilustrácii.



Manželia Žitňanovci od ukončenia vysokej školy realizovali viacero samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. Z najvýznamnejších prezentácií ich tvorby to sú Viedeň, Rím, Varšava, Moskva, Jekaterinburg, Chanty-Mansijsk. Diela oboch sa nachádzajú v súkromných zbierkach aj galerijných akvizičných fondoch na Slovensku i v zahraničí. Autorská dvojica žije a tvorí v Bratislave.