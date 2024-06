Manželke bez jej vedomia podával drogy: Už ho obvinili

Bánovce nad Bebravou 10. júna (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou obvinil 26-ročného muža zo zločinu šírenia toxikománie v súbehu s prečinom nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Manželke mal bez jej vedomia dávať drogy do nápojov. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Žena bola na polícii podať oznámenie o tom, že má podozrenie, že manžel jej potajomky dáva drogy do nápojov. Poškodená na sebe cítila, že nie je v poriadku. Mala rozšírené zreničky, neovládateľné pohyby tela, sucho v ústach. Trpela nervozitou a nespavosťou," opísala Kuzmová. Z toho dôvodu si žena podľa nej kúpila voľno predajný multidrogový test na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, ktorým sa jej podozrenie potvrdilo.



Polícia muža v zmysle zákona zadržala, pričom u neho zaistila štyri kusy vreciek s obsahom bielej kryštalickej látky. Na základe predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o metamfetamín. "Zo zaisteného množstva drogy by bolo možné pripraviť minimálne šesť jednotlivých dávok drogy schopných ovplyvniť psychiku užívateľa. Muž sa k podávaniu drog svojej manželke priznal," doplnila Kuzmová.



Obvineného policajti podľa nej umiestnili do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ na neho spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, o ktorom v pondelok rozhodne súd," dodala.