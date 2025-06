MANŽELSKÁ HÁDKA: Konflikt sa skončil bodnutím do brucha

Stráne pod Tatrami 10. júna (TASR) - Konflikt medzi manželmi sa v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa skončil bodnutím do brucha. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (8. 6.) o 16.00 h v jednom z miestnych rodinných domov. Potvrdila, že obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví čelí 36-ročná žena.



„Slovná hádka vyústila do fyzického napádania. Muž napadol ženu, pričom v ruke držal nôž s tým, že sa zabije. Potom nôž hodil na zem. Žena ho zdvihla a po tom, čo ju muž udrel do tváre, ho bodla do brucha,“ priblížila hovorkyňa s tým, že ženu po čine zadržali. Mužove zranenie si podľa nej vyžiadalo lekárske ošetrenie, ako aj dobu liečenia viac ako 42 dní.