Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 27. september 2025Meniny má Cyprián
< sekcia Regióny

Manželská hádka sa skončila útokom nožom na 72-ročného seniora

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Polícia ženu na mieste udalosti zadržala, zaistený bol aj kuchynský nôž, ktorým manžela bodla.

Autor TASR
Banská Bystrica 27. septembra (TASR) - V Banskej Bystrici došlo v sobotu popoludní k incidentu, pri ktorom žena zaútočila nožom na svojho 72-ročného manžela. Útoku mala prechádzať hádka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Podozrivá osoba, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, zaútočila na muža po predchádzajúcej slovnej hádke. Bodla ho do oblasti brucha a následne privolala rýchlu zdravotnú pomoc,“ uviedla Faltániová.

Polícia ženu na mieste udalosti zadržala, zaistený bol aj kuchynský nôž, ktorým manžela bodla. „Vyšetrovateľ obhliadkou miesta činu začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a vykonáva ďalšie procesné úkony,“ dodal krajská policajná hovorkyňa s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy