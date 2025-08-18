< sekcia Regióny
Manželský pár uviazol v Západných Tatrách, pomáhali im záchranári
Záchranári našli turistov uzimených, vyčerpaných, ale schopných chôdze.
Autor TASR
Pribylina 18. augusta (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu (17. 8.) krátko pred zotmením pomáhali v Západných Tatrách uviaznutej 60-ročnej holandskej turistke, ktorá sa spolu s 65-ročným manželom vybrala z ústia Račkovej doliny smerom na Baranec. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Manželský pár nevedel záchranárom udať, kde sa nachádzajú, no nakoniec sa ich podarilo prostredníctvom Portálu HZS lokalizovať. „Nachádzali sa na zelenom turisticky značenom chodníku medzi Mládkami a Malým Barancom. Keďže nemali so sebou svetlo a po absolvovaní dlhého pochodu už boli vyčerpaní, kontaktovali tiesňovú linku,“ uviedli z HZS.
Na pomoc im odišli záchranári HZS zo Západných Tatier. Turistov našli uzimených, vyčerpaných, ale schopných chôdze. „Po zateplení a doplnení energie ich sprevádzali k terénnemu vozidlu a zviezli k ich autu do Jánskej doliny,“ dodali horskí záchranári s tým, že odtiaľ už pokračovali samostatne.
