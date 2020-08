Mapa Gotickej cesty je v slovenskej a maďarskej verzii a na internete

Henckovce 20. augusta (TASR) – V slovenskej i maďarskej jazykovej mutácii, ako aj v interaktívnej forme na internete je dostupná mapa Gotickej cesty regiónu Gemer-Malohont, ktorú vydalo občianske združenie (OZ) Gotická cesta z Henckoviec v Rožňavskom okrese. Podľa jeho člena Vladimíra Ondrejoviča aj takto chceli zdôrazniť ich snahu dotiahnuť do regiónu turistov a využiť potenciál pohraničného regiónu.



„Vidíme, že do jednotlivých kostolov chodí dokonca v niektorých časoch viacej maďarských turistov ako slovenských. Myslíme si, že by to bola zahodená šanca, keby sme sa im takisto nesnažili sprístupniť informácie, ktoré poskytujeme i slovensky hovoriacim návštevníkom,“ vysvetlil Ondrejovič.



Slovenskú papierovú verziu mapy OZ prvýkrát vydalo v roku 2018. Maďarská mutácia pribudla o rok neskôr spolu s dotlačou slovenskej verzie. Elektronickú interaktívnu mapu, ktorá je postavená na mapových podkladoch Google máp, spustilo združenie pred aktuálnou letnou sezónou. Jeho členovia majú v pláne aj anglickú papierovú verziu mapy.



Na vydávanie papierových máp sa združenie podľa Ondrejoviča snaží získavať peniaze z grantov a tlačiť ich plánujú i v ďalších nákladoch. „Aj na základe skúseností z roku 2018 zisťujeme, že záujem o mapu je stále väčší. Do kostolov a turistických informačných centier mapy darujeme a oni ich následne môžu predávať, alebo poskytovať bezplatne za odporúčaný dar,“ podotkol.



Gotická cesta je tematickou kultúrno-spoznávacou turistickou trasou, ktorá spája významné historické pamiatky Gemera a Spiša. Meria takmer 650 kilometrov a vedie po cestách prvej až tretej triedy, ako aj po miestnych komunikáciách. Zahŕňa celkovo pamiatky v 9 mestách a 24 dedinách.