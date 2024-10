Mapa regulácie parkovania sa v Trnave rozšíri o časť Poštovej ulice

Trnava 9. októbra (TASR) - Mapa regulácie parkovania sa v Trnave od stredy 16. októbra rozšíri o ďalšiu lokalitu. Časť Poštovej ulice bude patriť do rezidentskej zóny R3. Parkovanie tam bude spoplatnené 24 hodín denne a bude povolené iba na vyznačených parkovacích miestach. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"Obyvatelia budú o tejto zmene informovaní aj prostredníctvom letákov priamo do poštových schránok," priblížila samospráva. Obyvatelia, ktorí majú v danej časti ulice trvalý pobyt (prípadne prechodný, pokiaľ sú na trvalý pobyt prihlásení inde v Trnave), majú možnosť získať parkovaciu kartu "rezident zóny" za jedno euro ročne na prvé auto na byt. Za druhé vozidlo rezidenti platia 99 eur za rok.



Mesto nedávno rozšírilo aj počet parkovísk typu B, kde parkujú vlastníci karty "rezident zóny" zadarmo. Pre nerezidentov sú tieto parkoviská spoplatnené maximálnou dennou sadzbou štyri eurá. Do zoznamu parkovísk typu B najnovšie pribudli celé ulice Terézie Vansovej a Jána Bottu.



Vznikli tiež nové parkoviská označené písmenom B na Botanickej, Ludvika van Beethovena, J. G. Tajovského, Mozartovej, Čajkovského, Lomonosovovej, Jiráskovej a Generála Goliana. "Niektoré označené parkoviská na Prednádraží a na Linčianskej zatiaľ fungujú v bezplatnom režime. Spoplatnené budú až vtedy, keď dôjde k spoplatneniu celých predmetných území (po dokončení dopravného značenia)," doplnilo mesto.



Od septembra platia v meste zjednodušené pravidlá regulovaného parkovania. Parkovacie zóny sú spojené do pásiem označených písmenami A (centrum mesta), B (záchytné parkoviská, pre držiteľov parkovacích kariet sú zdarma), D (takzvané rýchloobrátkové parkoviská - D1 a D2), R (sídliská - R1 až R5) a H (časti mesta so zástavbou rodinných domov H1 a H2). Zóna C je parkovisko s rampovým systémom pri mestskej poliklinike a oblasť N predstavuje nespoplatnené plochy s vyznačenými parkovacími miestami.