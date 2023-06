Mapa umenia na Gemeri a Malohonte prináša diela z obdobia socializmu

Revúca 20. júna (TASR) - Presne 103 umeleckých diel z obdobia socializmu sa podarilo zdokumentovať študentom Fakulty umení Technickej univerzity (TU) Košice v rámci projektu Veľkého mapovania umenia v Gemeri a Malohonte. Mapovanie, ktoré realizovali od októbra 2022 v trojuholníku miest Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava, bolo súčasťou projektu Mesto kultúry Revúca a jeho výsledkom je Mapa umenia, kde sú zachytené najhodnotnejšie diela regiónu.



S myšlienkou zmapovať umelecké diela socializmu vo verejnom priestore Gemera a Malohontu prišla Lívia Gažová zo združenia Čierne diery. "Podobné mapovanie sme už zrealizovali v mojom rodnom meste Piešťany, a keďže často chodíme na Gemer a vieme, že je tam veľmi veľa diel z obdobia socializmu, rozhodli sme sa zamerať práve na ne," povedala TASR.



V rámci mapovania robili archívny a neskôr aj terénny výskum so študentmi TU Košice pod vedením odborníčky na umenie, univerzitnej pedagogičky Gabriely Garlátyovej. "Pre mňa to bolo zaujímavé aj tým, že som ako pedagóg mohla zapojiť do mapovania svojich študentov," uviedla pre TASR. "Práca v teréne je totiž pri takomto type mapovania veľmi dôležitá," dodala.



Tipy na diela získavali aj od obyvateľov regiónu, od ktorých tiež zisťovali reakcie na to, ako s týmto umením "žijú", ako ho vnímajú, či sú s ním stotožnení. "Zistili sme tiež, že ďalšia, možno rovnaká časť týchto diel bola v nedávnej budúcnosti zničená," pripomenula.



Gažová verí, že tým, že zmapovali tieto diela a predstavili ich verejnosti na mape, vzbudia pozornosť obyvateľov a výsledkom bude väčšia starostlivosť o ne, a pri niektorých aj možnosť ich zreštaurovať. Materiál, ktorý pri mapovaní získali, je podľa nej tak bohatý, že uvažujú aj nad vydaním knižnej publikácie.