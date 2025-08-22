< sekcia Regióny
Mara Air Show priniesla leteckú akrobaciu nad hladinu Liptovskej Mary
Návštevníci Mara Air Show mali možnosť pozorovať elitnú akrobatickú letku Baltic Bees, ktorá so svojimi stíhačkami priletela z Lotyšska.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 22. augusta (TASR) - Podujatie Mara Air Show prinieslo v piatok na Liptov leteckú akrobaciu v podaní tímov z celej Európy. Diváci na mestskej pláži v Liptovskom Mikuláši sledovali na oblohe nad vodnou hladinou Liptovskej Mary leteckú rýchlosť, precíznosť aj eleganciu.
„Letecké akrobatické podujatia nad vodnou hladinou sú zriedkavé a výnimočné, konajú sa v Amerike, Austrálii či Dubaji. Teraz ich zažili aj u nás, v srdci Liptova. Išlo síce len o nesúťažnú exhibíciu, no na emócii to neubralo ani kvapku,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
Návštevníci Mara Air Show mali možnosť pozorovať elitnú akrobatickú letku Baltic Bees, ktorá so svojimi stíhačkami priletela z Lotyšska, tiež akrobatickú skupinu Orly z Rigy, tím Viper Sky Box, ktorý lietal s ultraľahkými lietadlami od slovenského výrobcu, a tiež víťaza prvého ročníka Air Race Jasna Ingemarsa Budkievicsa z Lotyšska. „Títo piloti, ale aj ďalší, sa v sobotu (23. 8.) predstavia na našich pretekoch,“ doplnil pilot Miroslav Toma, ktorý organizuje neďaleko od mesta - na medzinárodnom letisku v Dúbrave letecké preteky Air Race Jasna.
