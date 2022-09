Maratón mieru si v Košiciach vyžiada dopravné obmedzenia

Košice 29. septembra (TASR) – Medzinárodný maratón mieru, ktorého 99. ročník sa uskutoční v nedeľu (2. 10.) v Košiciach, si vyžiada dopravné obmedzenia. Dopravu budú regulovať policajné hliadky.



K obmedzeniam dôjde už v piatok (30. 9.) pri slávnostnom zapálením ohňa na Námestí Maratónu mieru o 18.30 h. Týka sa to križovatiek Bačíkova – Továrenská, Hviezdoslavova – Komenského a Komenského – Strojárenská. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



V sobotu (1. 10.) sa bude konať minimaratón na Hlavnej ulici s trasou cez nadchod na Štefánikovej, Mestský park a Mlynskú späť na Hlavnú. Štart je o 16.00 h a ukončenie do 18.00 h.



Štart a cieľ nedeľňajšieho maratónu je pred hotelom Hilton na Hlavnej ulici, trasa ďalej vedie v smere Komenského – Kostolianska – Areál Anička – Tenisové kurty – Kostolianska – Vodárenská – Hlinkova – Národná trieda – Štefánikova – Protifašistických bojovníkov – Jantárová – Južná trieda – obrátka pri hoteli Centrum – Južná trieda – Holubyho – Rastislavova – Moyzesova – Čsl. armády – Festivalové námestie – Watsonova – Komenského a Hlavná.



"Úplná uzávierka ciest na trase Medzinárodného maratónu mieru sa začne od 8.00 do 8.30 h na Námestí osloboditeľov. Od križovatky Štúrova – Moyzesova - Rastislavova po križovatku Palackého - Jantárová bude doprava od 7.00 do 8.00 h obmedzená v smere do centra na ulicu Štúrovu, kde je vytvorený rozcvičovací priestor pre pretekárov a v tomto priestore bude zvýšený pohyb chodcov. Doprava je regulovaná značkami, ako aj hliadkami polície, dobrovoľnými hasičmi a organizátormi," uviedla Mésarová.



Od 8.00 h musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase maratónu a napojení komunikácie na túto trasu. Obmedzenia v cestnej doprave budú končiť v čase 15.00 – 15.30 h priebežne podľa dopravnej situácie.



"Policajný zbor apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách ohľaduplní, rešpektovali pokyny a usmernenia príslušníkov Policajného zboru, ako aj organizátorov podujatia, a nevyhnutne potrebný čas strpeli opatrenia, ktoré si vyžaduje bezpečnosť pretekárov," konštatovala hovorkyňa.