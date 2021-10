POZOR: Maratón mieru obmedzí nedeľňajšiu dopravu v Košiciach

Košice 1. októbra (TASR) – Medzinárodný maratón mieru (MMM), ktorého 98. ročník sa koná v nedeľu (3. 10.) v Košiciach, ovplyvní dopravu v meste. Motoristi musia od 8.00 h počítať s obmedzeniami, obchádzkami a regulovaním cestnej premávky na celej trase maratónskeho behu a napojením komunikácií na túto trasu. „Obmedzenia v cestnej doprave sa končia v čase 15.00 – 15.30 h priebežne podľa dopravnej situácie,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky budú dohliadať príslušníci Policajného zboru, ako aj organizátor podujatia. Štart a cieľ maratónu je pred hotelom Hilton na Hlavnej ulici, trasa vedie v smere Hlavná – Komenského – Kostolianska – Areál Anička – Tenisové kurty – Kostolianska – Vodárenská – Hlinkova – Národná trieda – Štefánikova – Protifašistických bojovníkov – Jantárová – Južná trieda – obrátka pri hoteli Centrum – Južná trieda – Holubyho – Rastislavova – Moyzesova – Československej armády – Festivalové námestie – Watsonova – Komenského – Hlavná.



Priestor štartu smer od plavárne na Štúrovu ulicu bude uzavretý už od 7.15 h. Úplná uzávera ciest na trase MMM sa začne od 8.00 do 8.30 h na Námestí osloboditeľov a uliciach Grešákova, Timonova a Pribinova, kde bude rozcvičovací priestor pre bežcov a zvýšený pohyb.



K zmenám v električkovej doprave dôjde od 8.00 do 15.30 h, už od 7.00 h to bude v úseku Námestie osloboditeľov – Staničné námestie. Opatrenia pre autobusovú dopravu platia v čase od 8.00 do 14.30 h. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke dpmk.sk.



„Cestujúcim, ktorí sa preukážu štartovým číslom MMM, bude v deň konania poskytnutá bezplatná preprava hromadnou dopravou,“ informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová.