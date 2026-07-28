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Marcela Ivančová bude opäť kandidovať na primátorku Svidníka
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Svidník 28. júla (TASR) - Súčasná primátorka Svidníka Marcela Ivančová sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať o vedenie mesta. Svoje rozhodnutie oznámila na sociálnej sieti s tým, že chce zúročiť doterajšie skúsenosti v samospráve a dokončiť rozbehnuté projekty.
„Po zodpovednom uvážení som sa rozhodla, že budem kandidovať na funkciu primátorky mesta Svidník. Skúsenosti v samospráve chcem zúročiť preto, aby sme dokončili veci, ktoré sme začali, ale zároveň pripravili mesto na nové výzvy, ktoré nás spoločne čakajú,“ uviedla Ivančová, ktorá stojí na čele mesta osem rokov.
Za základ rozvoja mesta považuje dopravu, prácu a bývanie. Svidníčanov zároveň vyzvala, aby sa zapájali do verejného života, kandidovali za poslancov mestského zastupiteľstva alebo pôsobili v odborných komisiách.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Po zodpovednom uvážení som sa rozhodla, že budem kandidovať na funkciu primátorky mesta Svidník. Skúsenosti v samospráve chcem zúročiť preto, aby sme dokončili veci, ktoré sme začali, ale zároveň pripravili mesto na nové výzvy, ktoré nás spoločne čakajú,“ uviedla Ivančová, ktorá stojí na čele mesta osem rokov.
Za základ rozvoja mesta považuje dopravu, prácu a bývanie. Svidníčanov zároveň vyzvala, aby sa zapájali do verejného života, kandidovali za poslancov mestského zastupiteľstva alebo pôsobili v odborných komisiách.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.