Marcelová chce v objekte z 19. storočia vytvoriť dom spomienok

Marcelová 12. mája (TASR) - Obec Marcelová v okrese Komárno pripravuje rekonštrukciu objektu postaveného koncom 19. storočia. Plánuje v ňom vybudovať dom spomienok a tradícií. Do verejnej súťaže na stavebné práce sa prihlásili štyria záujemcovia, víťazná firma predložila ponuku s najnižšou hodnotou 370.770 eur s DPH. Vyplýva to z vestníka zverejneného Úradom pre verejné obstarávanie.



Projekt rieši rekonštrukciu jestvujúceho pivničného domu, ktorý už dlhšie obdobie neslúži svojmu pôvodnému účelu. Stavba sa nachádza na území obce Marcelová v lokalite Krátke Kesy na ulici Nový Perješ. Dvojpodlažný objekt s rozsiahlym podzemným pivničným priestorom bol postavený z tradičných stavebných materiálov a s tradičnou technológiou výroby. Slúžil na účely spracovania hrozna z okolitých hroznových sadov a následné skladovanie vína. So zmenou štruktúry poľnohospodárstva a vývoja obce sa pôvodná funkcia pivničného domu zmenila, stavba sa využívala iba na skladové účely.



Rekonštrukcia by mala prispieť k zlepšeniu tepelno-technických vlastností budovy. Priniesť by mala aj modernizáciu vykurovacieho systému s použitím obnoviteľných zdrojov energie. Obec očakáva od zateplenia fasády, strechy, podlahy a výmeny vonkajších otvorových konštrukcií zvýšenie technickej a technologickej kvality objektu a dosiahnutie značnej úspory energií.



Vzhľadom na požiadavku obnovenia tradícií a zachovania kultúrnych a spoločenských hodnôt vidieka bude stavba obnovená so zachovaním jej funkčných a architektonických hodnôt. Pôvodná funkcia objektu bude obnovená formou vytvorenia výstavných priestorov. V nich bude dokumentovaná tradičná forma spracovania hrozna s využitím zachovaných prostriedkov v pôvodných priestoroch pivničného domu.



V priestoroch vínnej pivnice budú vytvorené podmienky aj na ochutnávku vína a v spoločných priestoroch prízemia bude príležitosť na oživenie kultúrno-spoločenských tradícií regiónu. Vzniknúť by mal aj priestor na realizáciu stálej výstavy. Tá bude dokumentovať udalosti staré 270 rokov, keď sa z dôvodu náboženského prenasledovania uskutočnilo vysťahovanie časti obyvateľstva.