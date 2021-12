Mareena café spája sociálny rozmer s nápojmi z rôznych krajín

Bratislava 2. decembra (TASR) – Ochutnať somálsky, iránsky či afganský čaj, dezerty z rôznych kútov, jedlá alebo kávu pripravenú v džezve. Aj to prinášala sociálna kaviareň Mareena café, ktorá zároveň pomáha ženám z rôznych krajín, ktoré na Slovensku našli bezpečie i nový domov. Kaviareň niekoľko týždňov fungovala v prenajatých priestoroch Propelleru na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste. V projekte by chcela pokračovať.



"Doteraz sa nám podarilo zamestnať osem žien pochádzajúcich zo Somálska, Afganistanu, Iránu, Kamerunu či Ukrajiny. Práca v kaviarni pomáha ženám nielen v ekonomickej oblasti, ale zlepšuje aj ich komunikačné zručnosti v slovenčine a pomáha im rozvíjať ich potenciál," poukazuje Michaela Pobudová, riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Mareena. Aj to zároveň prispieva k ich začleneniu do spoločnosti. Prínos vidí aj pre návštevníkov, ktorí sa tak môžu zoznámiť s novými kultúrami.



Mareena café mali ľudia možnosť navštíviť počas niekoľkých týždňov v septembri a novembri v priestoroch dočasne prenajatých od mestskej časti. Združenie chce v myšlienke sociálnej kaviarne pokračovať aj naďalej. Spustilo preto crowdfundingovú kampaň na jej podporu. Vyzbierané peniaze by mali byť využité najmä na nákup vybavenia. Ak by sa podarilo vyzbierať viac financií, v pláne je použiť ich aj na jazykovú prípravu a zaškolenie žien v kaviarni.



S myšlienkou založiť sociálnu kaviareň, v ktorej budú pracovať ženy s udelenou medzinárodnou ochranou a cudzinky, prišlo OZ Mareena, ktoré asistuje utečencom a cudzincom na Slovensku pri integrácii do spoločnosti na Slovensku. Pri ich práci s ľuďmi, ktorí boli nútení odísť zo svojich domovov pre vojnu alebo pre prenasledovanie, vnímali sťažený prístup na trh práce, ktorí títo ľudia z rôznych dôvodov zažívajú. Ide tiež o cudzincov, ktorí prišli na Slovensko za prácou, štúdiom alebo z rodinných dôvodov.