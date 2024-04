Marek Eštok bol účastníkom nehody pri Svinici

PREČÍTAJTE SI AJ: HROMADNÁ ZRÁŽKA PRI SVINICI: Vyžiadala si osem zranených

Bratislava 3. apríla (TASR) - Pri dopravnej nehode z utorka (2. 4.) večer pri obci Svinica v okrese Košice-okolie bol v jednom z vozidiel, ktoré sa zrazili, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok. Pre TASR to potvrdilo ministerstvo s tým, že išlo o vozidlo vo vlastníctve rezortu. Na to, že účastníkom nehody bol aj Eštok, upozornil denník Korzár.Zrážka troch vozidiel na ceste I/19 medzi obcami Košický Klečenov a Svinica si podľa polície vyžiadala osem zranených." uviedol komunikačný odbor rezortu diplomacie. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je podľa ministerstva možné poskytnúť viac informácií.Polícia informovala, že podľa doterajších zistení vodič s vozidlom zn. BMW v smere od Košického Klečenova pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a nesprávne predchádzal iné vozidlo. V protismere pritom narazil do auta zn. Škoda Superb a zároveň aj do vozidla zn. Volkswagen, ktorého vodič smeroval do Svinice. V troch vozidlách bolo spolu osem ľudí. Traja ľudia z BMW podľa polície utrpeli ľahké zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do sedem dní.K nehode došlo krátko po 19.00 h. Po náraze skončili všetky tri vozidlá mimo cesty. Dychové skúšky na alkohol u vodičov boli negatívne. Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s nehodou začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.