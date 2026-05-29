Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
Marek Hattas bude opäť kandidovať na post primátora Nitry

Na snímke Marek Hattas. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa Hattasa sa mesto Nitra za posledné roky rozvíja.

Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - O post primátora Nitry sa v októbrových komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný primátor Marek Hattas (Tím Kraj Nitra). V piatok oficiálne oznámil svoju kandidatúru. Kandidovať bude s podporou strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko.

Podľa Hattasa sa mesto Nitra za posledné roky rozvíja. „Podarilo sa nám postaviť nový most cez rieku. Máme novú materskú škôlku s galériou a dielňami v starých kasárňach pod Zoborom, oživili sme kino Palace po dlhých rokoch chátrania. Máme novú flotilu autobusov, ktorá slúži v našej MHD, zrekonštruovali sme mestský park a ďalšie parky v meste,“ povedal Hattas.

V budúcnosti bude podľa slov Hattasa potrebné rýchlejšie opravovať cesty a chodníky, zrekonštruovať kúpalisko, postaviť nový zimný štadión pre hokejistov, nájomné bývanie pre obyvateľov.

Hattas je primátorom Nitry od roku 2018, keď kandidoval ako nezávislý. V roku 2019 vstúpil do strany Za ľudí a v roku 2022 si založil vlastnú stranu s názvom Tím Kraj Nitra.
