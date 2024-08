Margecany chcú postaviť Ružínsky hravý maják pre rodiny s deťmi

Margecany 11. augusta (TASR) - Obec Margecany v okrese Gelnica chce vybudovať Ružínsky hravý maják. Podľa nej by sa mohol stať hlavnou turistickou atrakciou vodnej nádrže Ružín a Margecian. Samotná výstavba spolu so spracovaním projektovej dokumentácie by podľa odhadov mohla stáť zhruba 360.000 eur a vnútorné vybavenie ďalších okolo 45.000 eur. Plánujú aj rozvoj okolitého lesoparku. Pre TASR to uviedol projektový manažér obce Pavol Stano.



Výstavba je naplánovaná na vrchole kopčeka Hôrka, ktorý sa nachádza pri sútoku Hornádu a Hnilca, kde sa začína vodná nádrž Ružín. "Nepôjde o bežnú vyhliadkovú vežu. Koncept stavby je zameraný na prilákanie najmä návštevníkov z kategórie rodiny s deťmi. Ružínsky hravý maják bude zároveň v neskorších fázach slúžiť ako unikátne vertikálne detské ihrisko, pričom každé z jeho poschodí bude ponúkať iné zábavno-edukačné vyžitie pre deti a rodičov," ozrejmil.



Projekt pozostáva z troch fáz. Ide o výstavbu majáka, jeho vnútorné vybavenie hravými a edukačnými prvkami najmä pre deti, a rozvoj okolitého lesoparku, respektíve kopca pod majákom. Aktuálne riešia prvú etapu a čiastočne aj druhú.



Realizácia je plánovaná v horizonte viacerých rokov. Obec Margecany podala žiadosť o regionálny príspevok na tento projekt, ktorá sa aktuálne vyhodnocuje. "Pokiaľ bude schválená, tak sa v tomto roku bude dopracovávať projektová dokumentácia a budú prebiehať povoľovacie procesy pre stavbu," spresnil Stano s tým, že s výstavbou by tak chceli začať na jar budúceho roka, pričom prvá a druhá etapa by mali byť hotové do konca roka 2025. Túto jeseň sa plánujú uchádzať o externé zdroje na dokončenie interiérového vybavenia.



Čo sa týka rozvoja okolitého lesoparku, vychádzať by mal z reálnych skúseností z prevádzky majáka a z podnetov od návštevníkov na ďalší rozvoj lokality.



Podľa samosprávy by realizáciou projektu vznikla nová rekreačná infraštruktúra. "Jedným z najväčších prínosov je potenciál zvýšiť návštevnosť a príjmy obce a miestnych obyvateľov z turizmu. Ružínsky hravý maják môže byť hlavnou turistickou atrakciou vodnej nádrže Ružín a obce Margecany. Obec sa tak stane atraktívnejšia pre nové podnikateľské subjekty, najmä v oblasti služieb s prepojením na cestovný ruch," doplnil. Margecany si od toho sľubujú, že by sa tak mohli stať aj atraktívnejšími na bývanie pre mladé rodiny.