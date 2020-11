Margecany mali problém dostať sa k štatistikám z testovania

Margecany 8. novembra (TASR) – Obec Margecany mala problém dostať sa k štatistikám o otestovaných a pozitívnych z prvého dňa druhého kola celoplošného testovania na nový koronavírus. Pre TASR to povedal starosta Igor Petrik s tým, že situácia sa napokon zmenila. V nedeľu ráno im tieto údaje poskytli.



Starosta tvrdí, že ozbrojené zložky mu v sobotu (7. 11.) odmietli poskytnúť štatistiky. Vojaci mali podľa neho zákaz poskytovať tieto údaje samosprávam na základe pokynov operačného strediska slovenských ozbrojených síl. „Boli sme z toho dosť pohoršení. Bolo to, povedal by som až ponižujúce. Sme v tomto celom projekte partnermi. V celom procese sme dosť dôležití, pretože všetko zlé musíme nejakým spôsobom dávať do poriadku. Bolo to zvláštne,“ povedal. Podľa neho nechcú vedieť zdravotný stav jednotlivých obyvateľov, ale štatistický údaj, na ktorý sa pýtajú aj obyvatelia. „Dobre, že sa pýtajú, aby vedeli, ako sa majú správať,“ dodal starosta.



Za zásadné považuje, že údaje zapisuje administratívny pracovník, ktorý má zmluvu s obcou, ktorá ho za túto prácu aj platí. V tomto kontexte to vníma ako aroganciu. „Keď sme sa obracali na operačné stredisko, vojakovi z našich testovacích miest bolo oznámené, že má čakať. Nedočkal sa do polnoci. Keď som zavolal dnes ráno, tak mi povedali, že od včerajška sa už zmenili informácie a mám sa spýtať príslušníka v testovacích miestach, on zavolá, operačné stredisko údaje zverifikuje, a potom mi ich povie,“ vysvetlil s tým, že údaje mu napokon poskytli. V obci bolo v sobotu otestovaných 1046 ľudí, z čoho mali pozitívny test dvaja.



Celkovo podľa Petrika prebieha testovanie v Margecanoch pokojne. Čaká sa minimálne, na webovej stránke je tiež online prenos z odberných miest. Oproti minulotýždňovému prvému kolu testovania ich pre chladné počasie upravili. „Ľudia sa testujú v okienkach. Zdravotníci aj administratívni pracovníci sú tak v teplom prostredí. Keďže boli aj také výhrady, že nie každý je rád, ak na neho pri výtere niekto pozerá, zvýšili sme trošku aj súkromie,“ dodal.