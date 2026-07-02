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Marián Kéry potvrdil kandidatúru na primátora Zlatých Moraviec
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec verejne oznámili okrem Kéryho aj súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub, mestský poslanec Martin Kováč, Denisa Uhrinová a Vojtech Hučka.
Autor TASR
Zlaté Moravce 2. júla (TASR) - Kandidatúru na post primátora Zlatých Moraviec oficiálne potvrdil Marián Kéry. O kreslo primátora sa bude uchádzať ako kandidát Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS a Sme rodina. Kéry svoju kandidatúru oficiálne potvrdil vo štvrtok na tlačovej konferencii v Nitre.
Podľa predsedu Smeru-SD a premiéra Roberta Fica dokáže Kéry ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne predseda zahraničného výboru priniesť do mesta aktivity, ktoré sú nad rámec štandardného okresného mesta. „Hovorím o rôznych zahraničnopolitických iniciatívach. Ak skombinuje všetky skúsenosti a možnosti, ktoré má, napojenie na veľkú politiku, na vládu, tak to je fantastická šanca a príležitosť pre mesto Zlaté Moravce,“ povedal Fico.
Kéry považuje za svoju výhodu, že pôsobil tri volebné obdobia ako poslanec obecného zastupiteľstva, od roku 2005 je nepretržite poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a od roku 2012 poslancom Národnej rady.
Zároveň potvrdil, že v októbrových voľbách sa o pozíciu poslanca NSK uchádzať nebude. Ako primátor by chcel v niektorých veciach kontinuálne nadviazať na činnosť súčasného primátora Dušana Husára. „Ja si súčasného primátora, ktorý sa rozhodol ďalej nekandidovať, veľmi vážim. Rozumieme si ľudsky, ale samozrejme je tu aj určitý vekový rozdiel a na niektoré veci máme iné pohľady. V dobrých veciach chcem pokračovať a v niektorých veciach mám samozrejme nejakú svoju víziu a novátorstvo, ktoré chcem ponúknuť,“ skonštatoval Kéry.
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámili okrem Kéryho aj súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub, mestský poslanec Martin Kováč, Denisa Uhrinová a Vojtech Hučka. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Podľa predsedu Smeru-SD a premiéra Roberta Fica dokáže Kéry ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne predseda zahraničného výboru priniesť do mesta aktivity, ktoré sú nad rámec štandardného okresného mesta. „Hovorím o rôznych zahraničnopolitických iniciatívach. Ak skombinuje všetky skúsenosti a možnosti, ktoré má, napojenie na veľkú politiku, na vládu, tak to je fantastická šanca a príležitosť pre mesto Zlaté Moravce,“ povedal Fico.
Kéry považuje za svoju výhodu, že pôsobil tri volebné obdobia ako poslanec obecného zastupiteľstva, od roku 2005 je nepretržite poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a od roku 2012 poslancom Národnej rady.
Zároveň potvrdil, že v októbrových voľbách sa o pozíciu poslanca NSK uchádzať nebude. Ako primátor by chcel v niektorých veciach kontinuálne nadviazať na činnosť súčasného primátora Dušana Husára. „Ja si súčasného primátora, ktorý sa rozhodol ďalej nekandidovať, veľmi vážim. Rozumieme si ľudsky, ale samozrejme je tu aj určitý vekový rozdiel a na niektoré veci máme iné pohľady. V dobrých veciach chcem pokračovať a v niektorých veciach mám samozrejme nejakú svoju víziu a novátorstvo, ktoré chcem ponúknuť,“ skonštatoval Kéry.
Záujem uchádzať sa o post primátora Zlatých Moraviec zatiaľ verejne oznámili okrem Kéryho aj súčasný viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub, mestský poslanec Martin Kováč, Denisa Uhrinová a Vojtech Hučka. Súčasný primátor Dušan Husár, ktorý stojí na čele mesta od roku 2016, potvrdil, že v nadchádzajúcich voľbách už nebude kandidovať.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.