Obnovu kúrie v Markušovciach predražila aj vojna a zdržala krádež

Markušovce/Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) - Historickú kúriu v kaštieli v Markušovciach na Spiši rekonštruujú. Proces obnovy predražila pandémia a vojna, zdržala ho tiež krádež na stavbe. Informovala o tom riaditeľka múzea Zuzana Krempaská s tým, že projekt musí byť finančne ukončený do apríla budúceho roka.



"Je to pre nás veľmi dôležitá investičná akcia, budova bola vo veľmi zlom stave. Boli sme úspešní vo finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru, v prvej etape sme získali milión eur. Náš zriaďovateľ Košický samosprávny kraj zabezpečil dofinancovanie projektu, celková investícia bude takmer 2,9 milióna eur," uviedla Krempaská. Teší ju, že sa podarilo nájsť finančné prostriedky aj na dofinancovanie zvýšených nákladov. Stavbu zhotoviteľovi odovzdávali v novembri minulého roka.



Projekt podľa riaditeľky skomplikovala nedávna krádež kabeláže na stavbe, čo môže celý proces zdržať. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová pre TASR potvrdila, že polícia vo veci aktívne koná, miesto udalosti dôkladne zadokumentovali a v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku. "Poverený policajný príslušník v Markušovciach v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin krádeže. Bližšie okolnosti a presná výška spôsobenej škody sú predmetom vyšetrovania," dodala.



Krempaská dodala, že kúriu Zuzana postavili v areáli kaštieľa v roku 1745 a počas svojej existencie plnila účel bývania, v spodnej časti boli hospodárske zvieratá a koniareň. Múzeum tam nerealizovalo architektonicko-historický výskum, takže budova je podľa nej stále akýmsi tajomstvom. "Počas rekonštrukcie sa odkrývajú mnohé veci, ktoré môžu taktiež spôsobiť zdržanie aj nový pohľad na jej využitie," upozornila riaditeľka.



Súčasťou projektu sú aj tzv. mäkké aktivity, v múzeu tak pripravujú scenáre nových veľkých expozícií. "Jedna sa bude venovať rodine Máriássy, ktorá postavila tieto národné kultúrne pamiatky. Interaktívnou expozíciou nadväzujeme aj na tému dreva a nábytku, kde chceme prezentovať výrobu nábytku na Spiši v 19. a 20. storočí. Mladí ľudia si budú môcť naprojektovať svoju izbu. Jednotlivé kusy nábytku prinášajú svoje príbehy so zachovaním historického kontextu," objasnila Krempaská.



V podkroví kúrie, ktoré doteraz nebolo používané, bude zároveň expozícia národopisu a etnografie s rozšírenou realitou. Vladimír Krempaský z oddelenia marketingu múzea doplnil, že tam využijú aj moderné technológie. "Ide o rozšírenú realitu, návštevník sa bude môcť pozrieť cez špeciálne okuliare do expozície, uvidí všetky reálne exponáty a bude sa mu spúšťať doplnkový obsah. Do záberu sa mu napríklad dostane krčah, zjaví sa mu duch starenky, ktorá bude spomínať na svoju mladosť, a tak ho dostane napríklad do Oľšavice na svadbu," ozrejmil. Na tieto aktivity a tiež dofinancovanie stavby by malo múzeum získať dotáciu v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 500.000 eur.