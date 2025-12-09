< sekcia Regióny
Markušovce sa snažia riešiť problematiku túlavých psov priamo v teréne
Aj tento týždeň v Markušovciach prebehla terénna akcia zameraná na imunizáciu psov proti besnote, kastrácie v osadách a tiež odchyt túlavých psov bez majiteľa.
Autor TASR
Markušovce 9. decembra (TASR) - Obec Markušovce na Spiši dlhodobo a systematicky pracuje na znižovaní počtu voľne sa pohybujúcich psov a na zvýšení bezpečnosti. Popri riešení podnetov občanov a realizácii opatrení v problémových lokalitách samospráva pokračuje aj v preventívnych krokoch, ktoré pomáhajú zlepšiť situáciu priamo v teréne. Obec na webovej stránke informovala, že aj tento týždeň v Markušovciach prebehla terénna akcia zameraná na imunizáciu psov proti besnote, kastrácie v osadách a tiež odchyt túlavých psov bez majiteľa.
„Počas zásahu bolo odchytených 17 psov, ktoré umiestnili do karantény. Kastrovaných bolo osem samcov a 12 sučiek. Očkovaných a začipovaných bolo 57 psov. Počas zásahu došlo k veterinárnemu výkonu celkovo na 67 jedincoch,“ priblížila výsledky obec. Pracovníci veterinárnej správy sa do lokality po čase vrátia s cieľom opätovne skontrolovať zdravotný stav zvierat a vyhodnotiť dopad akcie na komunitu. Opatrenia podľa obce pomáhajú chrániť zdravie obyvateľov aj psov a zároveň prispievajú k znižovaniu počtu nechcených vrhov a túlavých zvierat.
Táto akcia je súčasťou pilotného projektu, ktorý sa zameriava na praktické a dlhodobo udržateľné riešenia problematiky túlavých psov v teréne. Obec víta informáciu, že v tomto projekte by sa malo pokračovať aj v budúcom roku, čo umožní nadviazať na už realizované kroky a posilniť systematický prístup k riešeniu tejto témy. Projekt zastrešuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek. Starosta Peter Fulla pozitívne vníma, že rezort popri praktických terénnych aktivitách pripravuje aj systémové legislatívne zmeny. Tie vychádzajú z komunikácie so samosprávami a zo spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska. Ich cieľom je posilniť možnosti obcí pri riešení problematiky túlavých a nekontrolovane množených psov a nastaviť jasnejšie pravidlá a účinnejšie nástroje v praxi.
