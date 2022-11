Martin Barre, gitarista skupiny Jethro Tull, uvedie album Aqualung

Bratislava 15. novembra (TASR) – Bratislavský Majestic Music Club uvedie 17. novembra koncert formácie Jethro Tull´s Martin Barre Band s názvom Aqualung 50th Anniversary. So svojou formáciou ho odohrá gitarista Martin Barre, člen formácie Jethro Tull od roku 1968 do roku 2012. TASR o tom informovala PR manažérka Beáta Rožárová.



Výnimočné turné, oslavujúce ikonický album rockovej histórie ponúka vzácnu možnosť vypočuť si Aqualung naživo v podaní jedného z jeho autorov. Aqualung katapultoval Jethro Tull do veľkých športových arén a priniesol kapele úspech ako žiadny pred ním a ani po ňom. Niekdajší gitarista Jethro Tull, ktorý v kapele strávil takmer celú kariéru od začiatku až na jej umelecký vrchol, prinesie koncertné prevedenie celého konceptu Aqualung od prvej po poslednú skladbu a nebudú chýbať ani ďalšie klasiky Jethro Tull.



Fanúšikovia budú mať neopakovateľnú príležitosť zažiť naživo skladby, ktoré neboli na playlistoch kapely celé desaťročia. Niet pochýb, že Martinov zvuk a spôsob hry na gitaru patril k hlavným stavebným kameňom úspechu Jethro Tull. Gitarové figúry a sólo v titulnej skladbe Aqualung boli zaradené medzi Top 20 najlepších gitarových sól rockovej histórie.



V roku 1988 bol Martin Barre za svoj výkon na albume Crest of a Knave ocenený cenou Grammy. Popri tvorbe s Jethro Tull spolupracoval aj s inými umelcami, za všetkých možno spomenúť mená ako Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore a na pódiu sa ocitol aj s kolegami ako Jimi Hendrix, Led Zeppelin alebo Pink Floyd.