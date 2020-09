Bustu J. Škultétyho odhalili v Parku sv. Cyrila a Metoda v Martine

Martin 23. septembra (TASR) – Bustu Jozefa Škultétyho odhalili v stredu v aleji pamätných búst v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou Matice slovenskej (MS) v Martine.



"Jozef Škultéty sa za Slovensko veľmi tvrdo bil, jeho život bol plný práce. Príznačná bola pre neho nekompromisnosť národnej pravdy a čestný boj za slovenskú politickú, vedeckú a kultúrnu myšlienku. V roku 1918 mohol vidieť obrodu slovenského národného hnutia a národa v prvej Československej republike. No treba zároveň zdôrazniť, že bol proti čechoslovakizmu," uviedol predseda MS Marián Gešper.



Škultéty sa podľa neho ako expert česko-slovenskej zahraničnej delegácie v Trianone výrazne zaslúžil o to, že v závere prvej svetovej vojny Slovensko prvýkrát vystúpilo na medzinárodnej scéne ako samostatný právny subjekt. "V Trianone oponoval samotnému Albertovi Apponyimu. Bez Jozefa Škultétyho a jeho aktívneho nasadenia v roku 1919 a 1920 by možno hranice Slovenska neboli také, ako ich poznáme dnes," doplnil Gešper.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) si po Andrejovi Hlinkovi v Košiciach uctil aj Jozefa Škultétyho v Martine. "Každý dnes vníma ako samozrejmosť, že máme Slovenskú republiku, ústavu či parlament, ale nie vždy to bola samozrejmosť. Muži, ktorí majú busty v tomto parku, sa o to nesmierne zaslúžili. Tieto spomienky sú dôležité hlavne pre mladých ľudí, pretože ľudia zabúdajú, odkiaľ pochádzame a kto sme. Keď si nebudeme pripomínať naše korene a históriu, nebudeme si môcť zaslúžiť našu budúcnosť," povedal Kollár.



Na odhalenie busty prišiel aj jediný žijúci vnuk Jozefa Škultétyho Vratislav Pikula. "Mal som päť rokov, keď starý otec zomrel. Dnes sa zamýšľam nad jeho životnými osudmi. Za najväčší zlom v jeho živote pokladám to, že po štvrtom ročníku gymnázia v Rimavskej Sobote prešiel do Revúcej, kde ho oslovil jeho menovec August Horislav Škultéty. To rozhodlo o jeho národnej ceste," podotkol.



Bustu Jozefa Škultétyho odhalili počas 54. ročníka literárneho festivalu Slovesná jar. Festivalový program so zaujímavými aktivitami a osobnosťami literatúry a kultúry sa koná na rôznych miestach Martina do 25. septembra.