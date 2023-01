Mesto Martin chce postaviť športovú halu pri ZŠ A. Dubčeka

Martin 18. januára (TASR) – Mesto Martin spustilo verejné obstarávanie na stavbu multifunkčnej voľnočasovej športovej haly, ktorá bude súčasťou areálu Základnej školy (ZŠ) Alexandra Dubčeka. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predpokladaná hodnota zákazky je 2,42 milióna eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je do 1. februára do 10.00 h. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie. "Zákazka bude financovaná z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a úverových zdrojov poskytovateľa dotácie na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie dotácie," uvádza sa v oznámení.



Predmetom zákazky je realizácia novostavby športovej haly a jej napojenia sa na verejné dopravné a technické vybavenie územia. "Športová hala bude súčasťou areálu ZŠ A. Dubčeka v Martine. Z južnej a východnej strany haly budú vybudované prístupové komunikácie a chodníky pre zásobovanie a prístup do objektu. Navrhovaná montovaná stavba s oceľovým skeletom bude mať dve dispozičné podlažia a tretie technické podlažie. Rozmery stavby budú 52,30 metra x 28 metrov, výška sedlovej strechy 11,50 metra," informuje obstarávateľ v oznámení.