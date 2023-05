Martin chce urobiť všetko pre to, aby novú nemocnicu postavili na čas

Martin 16. mája (TASR) - Vedenie mesta Martin urobí všetko pre to, aby Univerzitnú nemocnicu sv. Martina postavili v termíne. Martinský primátor Ján Danko to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s informáciou, že do verejného obstarávania na výstavbu novej nemocnice sa nikto neprihlásil.



Podotkol, že ide o veľkú komplikáciu, ktorá stavbu nepochybne predĺži. "Verím, že túto situáciu vyriešime. Aj keď sám považujem tento výsledok za významné manažérske zlyhanie, ktoré by nemalo byť ospravedlňované politickou situáciou ani medializáciou. Vedenie mesta urobí všetko pre to, aby pomohlo pri príprave celej stavby. Ponúkame pomocnú ruku aj pri konzultáciách všetkých procesov a úkonov spojených so stavbou," dodal Danko.



Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová v pondelok (15. 5.) TASR informovala, že o výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine neprejavil nateraz nikto záujem. Do vyhláseného tendra nepredložila ponuku žiadna stavebná firma. Do dvoch týždňov verejné obstarávanie preto zopakujú. "Budeme pokračovať v projekte novej nemocnice tak, aby sme minimalizovali jeho prípadné omeškanie," dodala hovorkyňa.



Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Náklady sa odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Výstavba bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Prvých pacientov by nemocnica mohla privítať v roku 2026.