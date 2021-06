V Martine bude do práce jazdiť na bicykli 757 ľudí v 220 tímoch

Martin 11. júna (TASR) – Do súťaže Do práce na bicykli sa v Martine prihlásilo 757 ľudí v 220 tímoch od 68 zamestnávateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.



Doplnila, že v júni budú martinské prvenstvá z minulosti obhajovať v konkurencii ďalších 90 samospráv z celého Slovenska. „Chuť bicyklovať Martinčanov neopustila ani počas pandémie. Viaceré podujatia boli síce zrušené, ale kampaň Do práce na bicykli sa len o mesiac odložila. Možno aj to motivovalo historicky najväčší počet Martinčanov, aby sa prihlásili," uviedla Kalmanová.



„Martin je cyklomesto a je naším záväzkom pokračovať v budovaní a skvalitňovaní cykloinfraštruktúry. Cyklotrasa do Tomčian, cyklotrasa do Vrútok, nové stojany a mnoho iného sa nám podarilo za relatívne krátky čas. Pevne verím, že v nových cykloprojektoch budeme pokračovať. Prajem teda všetkým aktívnym cyklistom pekné počasie, pevné nervy a chuť prispieť k ochrane svojho zdravia a životného prostredia aj týmto spôsobom," povedal primátor mesta Martin Ján Danko.



Do celoslovenskej kampane sa podľa Kalmanovej zaregistrovalo 11 358 účastníkov, 3448 tímov a 1271 zamestnávateľov. „V Martine sa v roku 2021 zaregistrovalo o vyše 200 účastníkov viac ako v minulom roku. Historickým maximom je aj počet zamestnávateľov. Výsledky budú vyhodnotené po ukončení celej kampane na konci júna 2021," dodala hovorkyňa mesta.