Etnografické múzeum pripravilo spomienku na Karola Plicku
Autor TASR
Martin 14. októbra (TASR) - V martinskom Etnografickom múzeu sa v utorok uskutoční spomienkové podujatie Všetko najlepšie, pán Plicka! Ako informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská, na známeho fotografa, filmára a etnografa budú pri príležitosti 131. výročia jeho narodenia spomínať spolupracovníci a priatelia.
„Na spoluprácu s umelcom budú spomínať etnografka Ľuba Sýkorová, ktorá ako pracovníčka SNM v Martine stála pri zrode Múzea Karola Plicku. Spolu s majstrom komunikovala o prípravách expozície, ktorá bola otvorená až rok po smrti Karola Plicku v roku 1987,“ priblížila Kiripolská.
Ďalším z pamätníkov bude knižný grafik Peter Ďurík, ktorý s Plickom spolupracoval počas pôsobenia vo Vydavateľstve Osveta. Na významného fotografa a filmára bude spomínať aj Milena Drímalová, dcéra fotografa Eugena Lazišťana, dlhoročného šéfredaktora Vydavateľstva Osveta a osobného priateľa Karola Plicku.
Okrem utorkového spomienkového podvečera pripravujú v Etnografickom múzeu aj autorské sprevádzanie výstavou Karol Plicka: Obrazy zeme. „Komentovaná prehliadka sa uskutoční v nedeľu 19. októbra o 10.30 a 15.00 h, pričom záujemcov ňou prevedie autorka výstavy a kurátorka SNM v Martine Daša Ferklová,“ dodala Kiripolská.
Doplnila, že spomínaná výstava je zatiaľ najväčšou a najkomplexnejšou prezentáciou diela významného fotografa a filmára. Predstavuje viac ako 450 záberov z 20. - 60. rokov 20. storočia predovšetkým zo Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy.
