V Martine otvorili ľadovú plochu pre verejnosť

Martin 11. decembra (TASR) – Ľadovú plochu pre verejnosť otvorili v utorok (10. 12.) na Divadelnom námestí v Martine. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej stála výstavba klziska s rozmermi 15 x 30 metrov 138.000 eur a vďaka ochladzovaciemu systému môže fungovať až do teploty 10 stupňov Celzia.



"Čas Vianoc je pre nás všetkých symbolom návratu, času stráveného s rodinou a pokoja. Či už ide o obyvateľov nášho mesta alebo tých, čo sa vrátia, len aby strávili sviatky s rodinou, naším cieľom je čo najviac zlepšiť podmienky na život v meste. Verím, že nová verejná ľadová plocha nielen poteší všetkých korčuliarov, ale vyčarí aj úsmev na tvárach našich najmenších," povedal primátor Martina Ján Danko.



Ľadová plocha je pre verejnosť otvorená každý deň od 10.00 do 20.00 h s bezplatným vstupom. "Korčuliari musia dodržiavať prevádzkový poriadok a riadiť sa pokynmi správcu klziska. Deťom do šiestich rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a na klzisko je zakázaný vstup s hokejkami a inými predmetmi," dodala Kalmanová.