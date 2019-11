Matica slovenská si na Národnom cintoríne pripomenula J. Lettricha

Martin 29. novembra (TASR) – Slovenského politika, právnika, člena Výboru Matice slovenskej (MS), odbojára a exilového dejateľa Jozefa Lettricha si v piatok pripomenuli na Národnom cintoríne v Martine pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.



Doplnila, že Lettrich doviedol Demokratickú stranu k 62-percentnému víťazstvu vo voľbách v roku 1946, zatiaľ čo komunisti získali len 30 percent. "Hoci sa právnik a agrárnik Jozef Lettrich zapojil do protifašistického odboja ako predseda Demokratickej strany a Slovenskej národnej rady (SNR), po roku 1945 sa dostal do konfliktu so silnejúcou Komunistickou stranou Slovenska. Rozbuškou boli voľby v roku 1946, v ktorých na Slovensku demokrati jasne vyhrali. Lettricha po roku 1948 donútila nová komunistická moc rezignovať na funkciu predsedu SNR," priblížil predseda MS Marián Gešper.



V marci 1948 Lettrich emigroval do USA, kde pôsobil v exilových organizáciách. "Zomrel 29. novembra 1969 v New Yorku a pochovali ho na Českom národnom cintoríne v Chicagu. V roku 1990 previezli jeho urnu na Národný cintorín v Martine. A práve pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia organizovala MS v spolupráci s mestami Martin a Turčianske Teplice, Gymnáziom J. Lettricha v Martine a Gymnáziom M. Galandu v Turčianskych Tepliciach a Nadáciou Dr. J. Lettricha kultúrne podujatie, na ktorom si tohto významného slovenského politika, právnika i člena Výboru MS pripomenuli," dodala Matušková.