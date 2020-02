Mesto Martin chce v Šport parku vybudovať skatepark Pltníky

Martin 20. februára (TASR) – Investičný zámer vybudovania skateparku Pltníky v areáli Šport parku Turiec a jeho zaradenie do investičného plánu mesta na rok 2020 schválili vo štvrtok poslanci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine.



Podľa martinského primátora Jána Danka má stavba skateparku v Pltníkoch pomôcť aj občanom stredu mesta. "Pretože mladí ľudia sa preháňali po uliciach a rušili predovšetkým starších ľudí a mamičky s deťmi. Je to ideálny priestor, skatepark zapadne do jeho architektúry a nikoho nebude rušiť. Popri ostatných športových aktivitách v tomto priestore je to pekný darček, ktorý bude na jeseň slúžiť mladým ľuďom. Vedľa areálu ide cyklotrasa Martin – Vrútky a napojí sa na cyklotrasu do Žiliny. Čiže aj z tohto hľadiska je na strategickom mieste," povedal Danko.



Skatepark bude mať rozlohu približne 1000 štvorcových metrov. "Betónová dráha bude zaberať 880 štvorcových metrov, zatrávnené ostrovčeky vnútri betónovej plochy 130 štvorcových metrov. Areál má slúžiť 'skaterom', 'bikerom' a kolobežkárom rôznych vekových skupín a uzavrie voľný priestor medzi chodníkom pre cyklistov – korčuliarov a pumptrackom," vysvetlila hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



Doplnila, že skatepark má byť súčasťou športovo-rekreačnej zóny mesta v oblasti Martin-Pltníky v blízkosti rieky Turiec. "V roku 2019 tu vybudovali tréningový futbalový štadión a pumptrack. V roku 2020 je naplánovaná druhá etapa, ktorá rieši napríklad trvalé napojenie športovej zóny na miestnu obslužnú komunikáciu, parkoviská, areálové komunikácie, osvetlenie areálu, napojenie na verejnú splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu areálu a dopĺňa infraštruktúru areálu a tréningového ihriska," uzavrela Kalmanová.