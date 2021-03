Martin hľadá grafikov, ktorí vytvoria nové logo regiónu Turiec

Martin 24. marca (TASR) – Mesto Martin a Turisticko-informačná kancelária (TIK) mesta Martin hľadajú profesionálnych alebo amatérskych grafikov, ktorí vytvoria nové logo pre región Turiec. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.



Doplnila, že grafické návrhy loga, ktoré bude určené predovšetkým na webovú prezentáciu, môžu grafici zasielať do 6. apríla 2021 na e-mailovú adresu tik@martin.sk. "Z doručených návrhov postúpi niekoľko do užšieho výberu, v ktorom rozhodne o víťazovi verejnosť. Kampaň je realizovaná bez nároku na honorár," uviedla Kalmanová.



Zmeny v komunikačnej a grafickej koncepcii mesta podľa nej oznámilo vedenie martinskej samosprávy minulý týždeň. Prvým krokom novej koncepcie je vytvoriť novú vizuálnu identitu pre región Turiec. "Žijeme v nádhernej Turčianskej záhradke, ktorá si určite zaslúži kvalitnú prezentáciu. Som presvedčený, že obyvatelia nášho mesta presne vedia, čo je na nej najkrajšie a najcennejšie. Preto sme sa rozhodli, že práve im dáme možnosť ukázať nám to. Radi by sme oslovili všetkých – profesionálnych aj amatérskych grafikov, aby nám pomohli nájsť novú tvár Turca a vytvoriť logo k heslu Zaži Turiec," vysvetlil primátor Martina Ján Danko.